Bitcoin (BTC) « c’est comme l’or » pour Jerome Powell, le président de la Fed

Dans une interview pour le New York Times, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed), a comparé Bitcoin (BTC) à l’or. Faisons le point sur ces propos, qui témoignent d’un certain changement d’attitude.

Jerome Powell compare Bitcoin à l'or

Il fut un temps, où il était impensable qu'un banquier central admette du bien de Bitcoin (BTC), même à demi-mot. Mais celui-ci réussissant à convaincre de plus en plus au sein de la finance traditionnelle, certains de ses plus grands détracteurs commencent petit à petit à revoir leur position.

La dernière personnalité en date n'est autre que Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale des États-Unis (FED). Dans une interview accordée au New York Times, l'intéressée a exprimé un avis, certes, mesuré, mais loin des critiques auxquelles nous aurions pu nous attendre.

Ainsi, Jerome Powell a comparé Bitcoin à l'or et y voit plus en lui un concurrent au célèbre métal précieux qu'au dollar :

Vous savez, les gens utilisent Bitcoin comme un actif spéculatif. C'est comme l'or, mais c'est virtuel, c'est numérique. Les gens ne l'utilisent pas comme une forme de paiement, ou une réserve de valeur, c'est très volatil. Ce n’est pas un concurrent pour le dollar. C’est vraiment un concurrent pour l’or.

Bien entendu, cette simple citation n'est pas sans quelques poncifs qui ont encore la vie dure, mais de tels propos témoignent tout de même d'un certain changement de cap, aussi infime soit-il.

Notons également que cette position peut aussi avoir une portée politique. En effet, depuis l'élection de Donald Trump, Jerome Powell pourrait craindre pour sa place s'il se montrait trop critique envers Bitcoin, que les États-Unis pourraient d'ailleurs utiliser comme réserve de valeur.

Dans ce contexte, le BTC a finalement dépassé le cap symbolique des 100 000 dollars, s'échangeant désormais au prix de 103 000 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en hausse de 7,5 % sur 24 heures.

Dernièrement, c'était François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui tempérait sa position sur le sujet, avec des mots finement choisis là aussi.

