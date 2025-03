Tarifs douaniers de Trump : La bourse internationale face à une pression croissante

La tension sur les marchés financiers reste palpable. Alors que les annonces répétées de la Maison-Blanche sur de nouvelles hausses tarifaires plongent les entreprises dans le flou, les investisseurs peinent à anticiper une trajectoire claire pour l’économie mondiale.

Le président Donald Trump, en affichant sa volonté de rapatrier la production manufacturière et de réduire drastiquement les dépenses fédérales, prolonge cette instabilité sur les marchés et accentue leur volatilité.

Cette incertitude se traduit par des mouvements brusques sur les grandes places boursières. Par exemple, le S&P 500 a perdu 6 % en 1 mois, pénalisé par l’inquiétude autour des prochaines déclarations du président et des tensions géopolitiques avec la Russie.

Le tableau des résultats trimestriels n’a rien de rassurant également. Des groupes comme FedEx et Nike ont abaissé leurs perspectives de bénéfices, évoquant la pression des coûts, une demande en berne et des effets négatifs liés à la politique commerciale américaine.

Même des valeurs technologiques très suivies comme Microsoft tentent de rassurer les marchés sur la solidité de leur feuille de route face aux doutes croissants sur le secteur de l’intelligence artificielle.

