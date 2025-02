Pour le PDG de Binance, la chute de cryptomonnaies n'est qu'un « recul tactique »

Cela n’a échappé à aucun investisseur du secteur, après des mois de range, les cryptomonnaies accusent le coup ce début de semaine avec des baisses notables. Alors que nous sommes toujours en plein bull run et que cette baisse peut n’avoir l’air que d’une simple correction sur Bitcoin (BTC), d’autres actifs déçoivent particulièrement, comme Ethereum, avec son ETH qui s’échange en baisse de 50 % depuis son plus haut historique de 2022.

Malgré tout, Richard Teng, le PDG de Binance, a partagé un thread sur X afin de donner son sentiment vis-à-vis de la chute des cryptomonnaies. Selon lui, il s’agit simplement d’un « recul tactique », et il fait notamment écho à 2022, lorsque le BTC est passé sous les 20 000 dollars, que la Réserve fédérale (Fed) montait ses taux sur fond de tendances macro-économiques difficiles, mais que l’actif a cependant fini par se redresser :

History has shown that crypto markets react to macroeconomic shifts much like traditional assets, but they also bounce back with remarkable resilience.

Remember 2022? #Bitcoin briefly dipped below $20,000 during Fed rate hikes, only to recover as conditions stabilized. 📈

