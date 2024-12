Historique : le prix du Bitcoin dépasse les 100 000 dollars

Quinze ans après que le bloc « Genesis » ait été miné par Satoshi Nakamoto, le cours du Bitcoin a dépassé ce 4 décembre le seuil historique des 100 000 dollars. Tout ce temps éprouvé, le BTC aura prouvé au monde entier qu'il méritait réellement son surnom « d'or numérique ».

Le cours du Bitcoin dépasse les 100 000 dollars

Le 9 février 2011, presque 2 ans après que Satoshi Nakamoto a miné le bloc « Genesis », le cours du Bitcoin atteignait le seuil symbolique de 1 dollar. Quelques mois plus tard, la machine s'emballe. En juin, il atteignait les 10 dollars. Presque 2 ans plus tard, en avril 2013, il dépasse le cap historique des 100 dollars.

Ainsi, il aura fallu plus de 10 ans au roi des cryptomonnaies pour dépasser le palier des 100 000 dollars. Mais c'est le temps qu'il lui fallait pour gagner la confiance des investisseurs, montrer sa résilience et sa capacité à faire honneur à son surnom d'« or numérique », bien qu'il soit encore aujourd'hui bien plus volatil que le métal doré.

💲Découvrez comment acheter du Bitcoin en quelques clics et en toute sécurité

Le Bitcoin aura enduré les pires épreuves, traversant successivement la fermeture de Silk Road, (depuis lors, le BTC a souvent été associé aux activités illicites), l'effondrement de Mt. Gox en 2014 (alors que la plateforme gérait près de 70 % des transactions de BTC), ou encore la faillite de FTX en 2022, qui fait suite à l'éclatement de l'écosystème Terra. La période relative au Covid-19 n'aura pas été de tout repos non plus, emmenant le Bitcoin sous les 5 000 dollars.

Autant d'épreuves qui font que le Bitcoin a peu à peu émergé comme une couverture contre l'inflation et un actif refuge face aux nombreuses incertitudes économiques. Et ce, même Larry Fink, le PDG de BlackRock - le plus grand gestionnaire d'actifs au monde - le dit, après avoir admis qu'il s'était longtemps trompé à son sujet.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître (le Bitcoin ayant été conçu pour des échanges pair à pair), c'est d'ailleurs BlackRock qui a joué le rôle de catalyseur de la hausse du BTC sur l'année 2024 grâce à l'iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), son ETF spot désormais incontournable. En 10 mois d'existence, l'IBIT a surpassé tous les records de performance, écrasant les 2 800 ETF lancés aux États-Unis ces 10 dernières années.

Aujourd'hui, les différents ETF Bitcoin spot présents aux États-Unis dépassent les 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion. S'il fallait une preuve de l'institutionnalisation du Bitcoin, elle est là.

Créer un compte sur Kraken : l'exchange crypto le plus réputé

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

L'élection de Donald Trump, le tournant de cette fin d'année

Le 6 novembre dernier, le républicain Donald Trump gagnait une seconde fois l'élection présidentielle américaine face à la candidate démocrate et vice-présidente actuelle Kamala Harris. Alors que le cours du BTC était quasiment en léthargie depuis le mois de février, oscillant entre 54 000 et 74 000 dollars, la victoire de Donald Trump lui a apporté un nouveau souffle.

Ainsi, en à peine plus de 3 semaines, le prix du Bitcoin a grimpé de plus de 50 %, passant d'environ 67 400 à plus de 100 000 dollars aujourd'hui.

Cela s'explique par le fait que le milliardaire américain a, à plusieurs reprises, fait l'éloge du Bitcoin, au point d'affirmer que les États-Unis en deviendraient la capitale mondiale, et que tous les futurs BTC seraient minés « made in USA », en plus d'ajouter qu'il était prévu de constituer une réserve nationale de Bitcoin.

Si les investisseurs sont aussi confiants, c'est parce que l'administration Trump devrait nettement assouplir le cadre réglementaire relatif aux cryptomonnaies aux États-Unis. Quelle meilleure preuve de confiance que de « virer Gary Gensler », le président de la SEC, comme l'avait affirmé Donald Trump, ajoutant même que cela se ferait « dès le premier jour » de son investiture. Une cible de choix, considérant le mal qu'a fait la SEC à l'industrie des cryptomonnaies ces dernières années.

De nombreux élus considérés comme pro-crypto ont gagné des sièges au sein des différentes institutions américaines, déroulant de ce fait le tapis rouge au Bitcoin. De leur côté, Donald Trump et son équipe ont rencontré plusieurs dirigeants de l'industrie blockchain, notamment Brian Armstrong, le PDG de l'exchange de cryptomonnaies américain Coinbase, ou encore Brian Brooks, ancien dirigeant de Binance.US.

Dernièrement, nous apprenions même qu'un poste dédié aux cryptomonnaies devrait être créé à la Maison-Blanche dans l'optique d'assurer les échanges entre Donald Trump et les organes régulateurs comme la SEC et la CFTC. Une première dans l'histoire.

Les promesses ayant été faites, il s'agira désormais de savoir si elles seront tenues.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital