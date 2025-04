Le Bitcoin prépare-t-il un retournement haussier ? Analyse du BTC au 15 avril 2025

À l’instar des autres marchés financiers, le Bitcoin demeure fortement influencé par les décisions de l’administration Trump, ainsi que par les aléas d’une conjoncture économique de plus en plus instable, largement dépendante des mesures que la FED pourrait adopter pour répondre au véritable tsunami qui ébranle actuellement les marchés. Dans ce contexte agité, le BTC semble en quête d’une lueur d’espoir et pourrait être en train de poser les bases d’un retournement haussier.

