2,7 milliards de liquidations, BTC à 60 000 dollars et l'ETH à 1 750 dollars : Jusqu'où les cryptos vont tomber ?

Le marché des cryptomonnaies s’effondre, entraîné par une vague de liquidations d’une rare intensité. En 24 heures, plus de 2,7 milliards de dollars ont été liquidés, tandis que Bitcoin chute à 60 000 dollars et Ethereum à 1 750 dollars. Les investisseurs redoutent une poursuite de la dégringolade.

Le marché des cryptos saigne et perd 340 milliards de dollars de capitalisation en 24 heures

Le marché des cryptomonnaies vient de vivre l’une de ses pires journées, avec un Bitcoin en perte de 13 % sur 24 heures, passant de 73 200 à 62 200 dollars.

La correction du BTC est d’autant plus frappante lorsqu’on prend du recul, l’or numérique a perdu 38 % de son prix en une vingtaine de jours, et affiche désormais une baisse de 51 % depuis son dernier sommet historique à plus de 126 000 dollars, atteint au mois d'octobre.

💡 Notre guide pour survivre à un bear market et protéger ses cryptomonnaies

Même scénario du côté d’Ethereum. Le cours de l’ETH enregistre une chute de 15 % sur la journée, et de 64 % depuis son sommet d’août à 4 955 dollars. Il évolue désormais autour des 1 750 dollars.

Au global, le marché des cryptomonnaies en entier a perdu plus de 340 milliards de dollars de capitalisation en seulement 24 heures.

Cours du Bitcoin et de l'Ether

Le crash des cryptos s’accompagne de liquidations massives sur les marchés à effet de levier, avec 2,7 milliards de dollars de positions forcées à la vente en 24 heures, selon les données de Coinglass.

Ce mouvement violent s’apparente ainsi à une véritable « chasse aux stops », qui a balayé les positions ouvertes dans l’euphorie des sommets récents.

Déjà fragile, le sentiment de marché a lui aussi continué sa chute dans la zone de « peur extrême », avec le Crypto Fear & Greed Index à 9/100, son plus bas niveau depuis le bear market de 2022.

Le marché crypto se complexifie, retrouvez nos experts pour le surperformer

Publicité

Jusqu’où les cryptos peuvent-elles encore chuter ?

La question que tout le monde se pose désormais : le pire est-il passé ou reste-t-il encore du sang à verser ?

D’un point de vue purement technique, le marché reste sous tension, avec des supports critiques menacés. Pour le BTC, la zone des 58 000 dollars apparaît comme un niveau important à défendre. En cas de rupture, un retour vers les 48 000 dollars n’est pas à exclure.

Ethereum, quant à lui, pourrait glisser vers les 1 500 dollars, zones ou le cours à fait son point bas du bear market précédent.

Mais ce qui inquiète le plus, c’est la vitesse de la chute et l’absence de fondamentaux positifs pour le Bitcoin. Les investisseurs semblent fuir les actifs risqués et non risqués, à l'image de l'or qui a perdu 15 % depuis sont sommet, les liquidations se poursuivent, et l’incertitude macroéconomique pèse toujours aussi lourd.

📰 À lire également dans l'actualité – « On a ton père, c'est pour la crypto » – Le fils d'un otage séquestré en Isère témoigne en exclusivité

Paradoxalement, c’est aussi dans ces périodes de capitulation que les opportunités d’achat long terme se dessinent. L’histoire des cycles crypto montre que les phases de peur extrême précèdent souvent les rebonds les plus puissants.

Ainsi, même si une nouvelle jambe baissière est envisageable, le marché entre des zones de prix historiquement attractives pour les investisseurs patients.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Source : TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.