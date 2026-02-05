Le Bitcoin enregistre une baisse importante et continue, désormais positionnée sur le niveau des 70 000 dollars. De quoi faire fuir les investisseurs les moins résistants, mais visiblement pas les détenteurs d’ETF qui restent en grande majorité positionnés malgré l’actuel drawdown.

94 % des détenteurs d’ETF Bitcoin « tiennent bon »

Le fait s'impose désormais comme une évidence : le Bitcoin a enclenché une tendance baissière soutenue, au point de voir le cours du BTC frôler le niveau des 70 000 dollars il y a tout juste quelques heures. De quoi faire fuir les investisseurs les plus fébriles, mais pas nécessairement les détenteurs d'ETF.

Pourtant, le marché des fonds négociés en bourse appliqués au Bitcoin affiche également un recul notable, avec une valeur totale de ses actifs sous gestion qui vient de tomber sous le niveau symbolique des 100 milliards de dollars en début de semaine.

La valorisation du marché américain des ETF Bitcoin passe sous les 100 milliards de dollars

Un paradoxe exposé dans une récente publication sur le réseau X du spécialiste des ETF pour le média Bloomberg, Eric Balchunas. En effet, il explique que « seulement environ 6 % des actifs dans les ETF Bitcoin sont effectivement sortis », ce qui revient à dire que 94 % de leurs détenteurs tiennent bon, « malgré une baisse brutale de 40 % qui en place beaucoup sous l'eau ».

Une résistance à la baisse qui laisse imaginer la présence d'investisseurs institutionnels et de professionnels du trading plus résistants à la volatilité de ce marché, et à ce que certains analystes identifient comme « de grosses baleines OGs en train de vendre en continu et de façon agressive ».

L'ETF IBIT de BlackRock reste le plus rapide de l’histoire à avoir atteint les 60 milliards de dollars

Une publication qui permet à Eric Balchunas de relativiser la baisse actuelle du cours du BTC et son impact sur le marché américain des ETF Bitcoin, en prenant l'exemple du maître incontesté des lieux : le fonds iShares Bitcoin Trust (IBIT) du leader mondial de la gestion d'actifs BlackRock.

En effet, le IBIT affiche actuellement une valorisation de 60 milliards de dollars, après avoir « touché les 100 milliards de dollars pendant un bref instant » en octobre dernier. Un constat qui « reste complètement fou pour un ETF vieux de 500 jours », selon le spécialiste des ETF.

L'ETF Bitcoin de BlackRock reste le plus rapide de l’histoire à avoir atteint 60 milliards de dollars

Pour donner du contexte, même si [le IBIT] se retrouvait bloqué à ce niveau pendant les 3 prochaines années, il resterait quand même l'ETF le plus rapide de l’histoire à avoir atteint les 60 milliards de dollars. Eric Balchunas

Une question persiste néanmoins : jusqu'à quels niveaux de prix ces détenteurs d'ETF vont-ils résister ? Car il reste difficile d'estimer jusqu'où le prix du Bitcoin (BTC) va chuter pendant ce bear market. Certains analystes amateurs de scénarios catastrophe mentionnent déjà le niveau des 50 000 dollars comme la prochaine étape critique.

Source : Eric Balchunas, SosoValue

