Les ETF Bitcoin s'effondrent sous les 100 milliards de dollars de capitalisation — Une première en près d'un an

Dans le sillage d'une nouvelle baisse du BTC, la valeur des actifs sous gestion des ETF Bitcoin est tombée à 97 milliards de dollars mardi. Observons cette chute qui s'installe maintenant depuis plusieurs mois de plus près.

Les ETF Bitcoin tombent sous les 100 milliards de dollars de valeur d'actifs sous gestion

Mardi, le cours du BTC a imprimé une nouvelle jambe baissière, allant jusqu'à toucher les 72 900 dollars, un seuil qui n'avait plus été connu depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2024.

Dans le sillage de cette baisse, les ETF Bitcoin spot américains ont eux aussi accusé le coup, affichant désormais 97,01 milliards de dollars de valeur des actifs sous gestion. Outre le fait que ce passage sous les 100 milliards de dollars soit tout à fait symbolique, il s'agit également du plus bas niveau depuis le 17 avril 2025 :

Évolution de l'AUM des ETF Bitcoin spot américains

🔎 Tout savoir sur les ETF Bitcoin spot

Hier, nous revenions sur le fait que 60 % des achats d'ETF Bitcoin étaient en pertes. Cela s'inscrit également dans un contexte où le mois de janvier a été le 3e mois avec le plus de sorties de l'histoire de ces fonds, avec 1,61 milliard de dollars de sorties cumulées, après que les mois de décembre et novembre derniers aient respectivement enregistré 1,09 et 3,48 milliards de dollars de sorties. En parallèle, la semaine dernière et la semaine précédente ont aussi été les 2e et 3e pires semaines des ETF, avec 1,49 et 1,33 milliard de dollars de sortie.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Plus largement, 2 paramètres influent sur l'évolution de la valeur des actifs sous gestions desdits ETF, à savoir le prix de l'actif sous-jacent et le total des entrées et sorties.

En l'occurrence, la journée ne mardi n'a connu « que » 272,02 millions de dollars de sorties, soit un montant relativement faible en comparaison de ce que nous avons déjà pu observer. Pourtant, la chute du prix du BTC a fait passer cette AUM de 100,38 milliards de dollars aux 97,01 milliards de dollars dont il est question aujourd'hui.

D'ailleurs, il peut justement être intéressant de comparer les niveaux d'entrées et de sorties quotidiennes, afin d'y déceler d'éventuelles divergences avec l'évolution de l'AUM, ceci pouvant indiquer si une hausse ou une baisse vient ou nous du secteur institutionnel.

Sur ce point, certes, les données suggèrent que la baisse vient globalement d'ailleurs, mais de manière générale, les chiffres de ces dernières semaines montrent bel et bien que la fuite de capitaux sur les ETF suit le marché baissier en cours.

👉 Dans l'actualité également — Jusqu'où le prix du Bitcoin (BTC) va-t-il chuter pendant ce bear market ?

En parallèle de l'écriture de ces lignes, le prix d'un bitcoin est de 76 400 dollars, en baisse de 2,55 % au cours des dernières 24 heures.

Investissez dans le Bitcoin via un ETN avec XTB (0 % de commission*)

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : SosoValue

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.