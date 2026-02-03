Nouvelle chute du Bitcoin : la crypto efface ses gains de la victoire de Trump

Le Bitcoin a plongé sous les 76 000 dollars ce mardi 3 février 2026, effaçant tous les gains accumulés depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2024. Cette correction brutale a provoqué 732,67 millions de dollars de liquidations sur les dernières 24 heures, selon les données de CoinGlass – la première cryptomonnaie est même passée plusieurs heures sous les 75 000 dollars.

Une correction de presque 40 % depuis l'ATH du Bitcoin

Alors que le « trade Trump » devait propulser le Bitcoin vers de nouveaux sommets, le moment de grâce aura duré finalement moins d'un an. Depuis le plus haut du Bitcoin en octobre 2025, et la chute qui s'en est suivie, la première cryptomonnaie au monde n'arrive pas à retrouver des couleurs. Le prix du Bitcoin est retombé sous les 76 000 dollars ce 3 février 2026.

Les chiffres de CoinGlass dressent un bilan sans appel. Sur les dernières 24 heures, 167 789 traders ont vu leurs positions fermées de force pour un total de 732,67 millions de dollars. Les positions longues représentent 72 % des pertes (527,04 millions de dollars), contre 205,63 millions de dollars pour les shorts.

L'Ether paie le plus lourd tribut avec 284,12 millions de dollars de liquidations, devant le Bitcoin à 264,99 millions de dollars. Sur 12 heures, les pertes atteignent 618,54 millions de dollars, dont 479,49 millions de dollars de longs liquidés. Son prix est passé sous les 2 000 dollars à nouveau ce 3 février.

Du côté de la finance décentralisée, Aave V3 sur Ethereum a traité 203,4 millions de dollars de liquidations depuis le début de l'année, avec un pic brutal le 2 février : 38,7 millions de dollars de collatéral saisi en une seule journée.

Pour rappel, sur Aave, emprunter des cryptos nécessite de déposer une garantie (du collatéral) d'une valeur supérieure au prêt. Quand les prix s'effondrent comme c'est le cas actuellement, le ratio emprunt/collatéral devient trop risqué : le protocole déclenche alors une liquidation automatique et vend les garanties pour rembourser les prêteurs.

Même Strategy, la société de de Michael Saylor, s'est fait surprendre : une semaine après avoir acheté autour de 87 000 dollars, elle subit de plein fouet la baisse. Elle n'est pas la seule : BitMine est egalement en grosse moins-value.

L'effet « président crypto » s'effondre

Cette chute ramène le Bitcoin exactement au niveau de la nuit électorale de novembre 2024. Lorsque Donald Trump a été élu président, la crypto évoluait autour de 75 000 dollars, un record à l'époque. Le marché tablait alors sur une adoption massive des cryptos sous la présidence d'un « président crypto » autoproclamé. Plus d'un an plus tard, le constat est amer.

Le Bitcoin oscille désormais autour des 76 000 dollars. La zone des 75 000-76 000 dollars fait office de dernier rempart : si elle cède, les analystes anticipent une nouvelle jambe de baisse vers 72 000-74 000 dollars. Pour en savoir plus sur les objectifs baissiers du Bitcoin, découvrez notre analyse on-chain.

Le marché reste nerveux : le Fear & Greed Index affiche 22-25, en zone de « peur extrême ».

