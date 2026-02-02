Lors de leurs lancements par centaines au cours de l’année écoulée, les Digital Asset Treasuries avaient un objectif : faire mieux que le cours des cryptomonnaies qu’elles détiennent. Un objectif (très) difficile à tenir maintenant que le marché plonge, au point d’exposer les leaders Strategy et BitMine à des pertes latentes importantes.

Le Bitcoin passe sous le prix moyen d'achat de Strategy

L'année 2025 aura très clairement été celle de l'adoption institutionnelle des cryptomonnaies, avec comme exemple symbolique la multiplication sans précédent des entreprises cotées en bourse désireuses d'en ajouter à leurs trésoreries, afin d'accéder au rang très populaire de Digital Asset Treasury (DAT).

Un modèle économique déjà testé depuis 2020 par le leader incontesté du secteur Strategy, désormais à la tête d'un portefeuille composé de 712 647 BTC - environ 54 milliards de dollars - équivalent à un peu plus de 3,5 % de sa quantité actuellement disponible.

De ce fait, l'entreprise de Michael Saylor s'impose comme le plus gros détenteur de Bitcoin au monde. Une position a priori solide qui se heurte toutefois à un détail important : son prix moyen d'achat fixé à 76 037 dollars très exactement vient de devenir supérieur au prix du BTC, désormais passé sous la barre des 76 000 dollars.

De quoi déstabiliser encore un peu plus une société dont l'action se négocie déjà avec une décote de plus de 65 % par rapport à son sommet historique de juillet dernier et de presque 60 % sur l'année écoulée, d'autant plus avec une dette convertible de 8,2 milliards de dollars inscrite à son bilan.

Mais, à la différence de bon nombre de ses acolytes, la société Strategy n'est pas une DAT née du dernier cycle haussier des cryptomonnaies. Une position qui lui permet d'afficher une réserve de liquidité en dollar estimée à 2,2 milliards de dollars, en capacité de couvrir ses obligations sur une période estimée à presque 3 ans.

Dans ce contexte, la baisse du Bitcoin implique essentiellement que Strategy va devoir ralentir ses achats compulsifs. Mais il ne faudrait tout de même pas que le cours du BTC continue de baisser, ou reste trop longtemps sous son coût moyen d'achat, au risque de voir son action plonger encore un peu plus.

BitMine affiche 7 milliards de dollars de pertes latentes

Une situation tout aussi compliquée du côté du leader des Ethereum Treasuries, BitMine, largement accentuée par la politique agressive de son PDG, Tom Lee, qui venait de réaliser un achat massif de 40 000 Ethers la semaine dernière, juste avant que le cours de l'ETH ne s'effondre de plus de 20 %.

Résultat : l'entreprise affiche désormais des pertes latentes proches de 7 milliards de dollars, avec une valeur de sa réserve d'Ethers - environ 4,24 millions d’unités - passée de presque 14 milliards de dollars en octobre dernier à environ 9 milliards de dollars au moment d'écrire ces lignes.

BitMine affiche une perte latente de 7 milliards de dollars

L'action de BitMine accuse une baisse de presque 10 % sur les 5 derniers jours. Et autant dire que la promesse de Tom Lee de réaliser 164 millions de dollars de revenus annuels grâce au staking de ses ETH apparaît comme une goutte d'eau pour redresser ce qui devait devenir l'une des entreprises les plus rentables des États-Unis.

