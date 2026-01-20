Strategy détient désormais plus de 700 000 Bitcoins et confirme son statut de 1er détenteur de Bitcoin

La course à l'accumulation ne ralentit pas pour l'entreprise de Michael Saylor en ce début 2026. En franchissant le seuil symbolique des 700 000 BTC, Strategy réaffirme sa conviction sur le Bitcoin malgré le cours en baisse. Alors que le marché teste la résistance des 90 000 dollars, cette opération soulève des questions sur la valorisation de l'action par rapport aux actifs qu'elle représente.

Strategy renforce encore son statut de premier détenteur de Bitcoin

Strategy, la Tresaury Company de Michael Saylor, annonce l'acquisition de 22 305 Bitcoins supplémentaires pour environ 2,13 milliards de dollars.

Il s'agit de l'achat de BTC le plus important réalisé par l'entreprise depuis le 8 décembre 2024, laissant entrevoir un regain de confiance dans le futur du cours du Bitcoin.

Achats de BTC par Strategy depuis 2024

Le prix d’exécution moyen de ce nouvel achat s’élève à 95 284 dollars, soit déjà près de 4,5 % en dessous du cours actuel du BTC. Avec cette acquisition, les réserves totales franchissent le seuil des 700 000 Bitcoins pour atteindre 709 715 BTC, acquis pour un coût total de 53,92 milliards de dollars, soit un prix moyen de 75 979 dollars par BTC.

💡 Pour aller plus loin : Comment acheter des actions MicroStrategy (MSTR) ? Méthode rapide 2026

À ce jour, cela représente une plus-value totale d’environ 20 %, soit plus de 10 milliards de dollars.

Selon les réserves actuelles, une action Strategy représente désormais environ 195 000 satoshis (0,00195 BTC), soit environ 176 dollars. Tandis que le cours actuel de l'action MSTR oscille autour de 160 dollars.

Cette décote suggère que le marché sous-évalue temporairement l’entreprise par rapport à la valeur de ses avoirs en Bitcoin. Cette situation s’explique notamment par l'incertitude autour d'une éventuelle liquidation de ces réserves, qui pourrait être déclenchée par la poursuite de la baisse du BTC, déjà en recul de 28 % depuis son sommet atteint au mois d'octobre 2025.

Acheter l'action Bitcoin sur Trade Republic à partir de 1€

Les risques que Strategy fait peser sur Bitcoin et ses actionnaires

En détenant plus de 709 000 BTC, Strategy contrôle désormais environ 3,5 % de l'offre totale de Bitcoin (limitée à 21 millions). Cette concentration commence à peser lourdement sur la dynamique de l'offre de Bitcoins disponibles sur le marché, participant à la hausse de sont prix, mais constitue également une menace pour le cours en cas de hack, de liquidations forcée ou volontaire des réserves.

En effet, ce type d’entreprise dite « Bitcoin Treasury Company » agit comme un véhicule de détention indirecte : au lieu d’acheter du BTC, les investisseurs achètent une action dont la valorisation dépend en grande partie de ses réserves en Bitcoin.

📰 À lire également dans l'actualité – Tous les commerces de Thaïlande acceptent désormais le Bitcoin grâce à cette application

Or, cette exposition est la plus risquée pour plusieurs raisons. D’abord, elle constitue une position implicitement à levier où la volatilité du BTC se répercute souvent de manière amplifiée sur le cours de l’action, pouvant accélérer les gains comme les pertes.

Ensuite, l’investisseur ne s’expose pas uniquement à Bitcoin, mais aussi à des risques d’entreprise : décisions de gestion, qualité de l’exécution, stratégie de financement, niveau d’endettement ou dilution par émission d’actions. À cela s’ajoutent les risques réglementaires et comptables, susceptibles d’impacter la capacité de l’entreprise à conserver, comptabiliser ou mobiliser ses BTC.

Contrairement à une détention en self-custody, l’actionnaire doit faire confiance au tiers dépositaire de l'entreprise qui devient un point de défaillance supplémentaire : hack, gel d’actifs, erreurs opérationnelles ou saisies.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Sources : Strategy, SaylorTracker

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.