Tous les commerces de Thaïlande acceptent désormais le Bitcoin grâce à cette application

Payer en Bitcoin chez n'importe quel vendeur de rue à Bangkok est désormais une réalité, sans que le commerçant n'ait à changer ses habitudes. Alors que l'adoption marchande mondiale se heurte souvent à des difficultés techniques, une solution ingénieuse contourne ces obstacles en s'appuyant sur une application pair-à-pair.

Le Lightning Network et le pair à pair greffé sur le réseau bancaire thailandais

En Thailand, l'application PlebQR réussit a fair l'exploit : rendre le Bitcoin compatible avec PromptPay, le standard de paiement national thaïlandais présent dans la quasi totalité des points de vente.

Concrètement, avec PlebQR, l'utilisateur scanne le QR code PromptPay du commerçant via l'application. Au lieu de débités des bahts (la monnaie locale), il envoie des satoshis (via le Lightning Network par exemple) à un intermédiaire local, un « pleb ». Ce dernier, agissant comme un fournisseur de liquidité, règle instantanément le commerçant en bahts depuis son propre compte bancaire.

💱 Vous aussi, vous souhaitez acheter du Bitcoin ? Faites-vous guider étape par étape

De cette manière, le vendeur ne voit aucune différence : il reçoit des bahts, sans jamais manipuler de Bitcoin ni s'exposer à sa volatilité.

Depuis son lancement en décembre 2024, PlebQR a permis d’effectuer 1 192 paiements, pour un montant total de 604 304,17 THB, soit plus de 16 500 euros. L’application se révèle fiable avec plus de 75 % de réussite, mais également plutôt rapide : il faut en moyenne 30 à 45 secondes pour trouver un pair prêt à accepter l’offre, puis 45 à 60 secondes supplémentaires pour que le paiement soit finalisé.

Volumes et nombres de transactions effectuées avec PlebQR

PlebQR fonctionne comme une place de marché pair-à-pair (P2P), connectant ceux qui veulent dépenser du BTC et ceux désirant en accumuler.

Calle, développeur Bitcoin, Cashu et BitChat, témoigne de l'efficacité du système après l'avoir testé sur le terrain :

Je vis pratiquement sur Bitcoin depuis quelques semaines, en achetant de la nourriture, des boissons, des vêtements et des billets avec les sats que je gagne en postant des conneries sur Nostr. [...] En Thaïlande, comme dans beaucoup d’autres endroits du monde, surtout en Asie, les moyens de paiement numériques les plus courants ne sont pas les cartes bancaires, mais les codes QR. [...] C’est là que PlebQR entre en jeu. PlebQR, je le décrirais comme une application « Laisse-moi payer pour toi ». Elle te met en relation, toi qui veux acheter un verre en Bitcoin, avec un inconnu sur Internet qui veut tes Bitcoins et qui règle à ta place la facture en fiat via un QR code !

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Le casse-tête fiscal : frein majeur à l'adoption de Bitcoin comme monnaie

Si PlebQR lève les barrières techniques, l'utilisation du Bitcoin comme monnaie courante se heurte toujours à une complexité fiscale et réglementaire, variable selon la résidence fiscale de l'utilisateur.

Pour un Européen, chaque café payé en Bitcoin constitue techniquement une cession d'actif imposable. En France, la Flat Tax de 30 % s'impose sur les plus-values dès que le total des cessions dépasse 305 euros par an, obligeant à des calculs complexes pour chaque micro-transaction.

📰 À lire également dans l'actualité – Trump, année 2 : l'heure de la régulation est-elle arrivée pour le secteur des cryptomonnaies ?

La situation est différente chez nos voisins : l'Allemagne exonère les gains si les actifs sont détenus plus d'un an (ou si le profit est inférieur à 600 euros), tandis que la Suisse applique un taux de 0 % pour les particuliers qualifiés d'investisseurs privés.

Avant de pouvoir envisager une adoption du Bitcoin comme monnaie du quotidien en France, il faudra d’abord que les contraintes fiscales s’assouplissent, afin de permettre au Bitcoin de devenir une véritable alternative aux monnaies fiduciaires.

Acheter l'action Bitcoin sur Trade Republic à partir de 1€

Sources : PlebQR, Calle

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.