Trump, année 2 : l'heure de la régulation est-elle arrivée pour le secteur des cryptomonnaies ?

L’hégémonique président américain entame la 2e année de son second mandat ce 20 janvier. Après une année 2025 très mouvementée et des décisions qui ont impacté en profondeur le secteur des cryptomonnaies, à quoi peut-on s’attendre pour 2026 ?

Donald Trump et les cryptomonnaie : une histoire d’amour mouvementée

Lors de son investiture en janvier 2025, Donald Trump se présentait comme le « président des cryptomonnaies », avec une promesse : se débarrasser des limitations réglementaires subies par l’écosystème sous l’ère Biden.

Initialement, les promesses du président des États-Unis ont créé un enthousiasme considérable : la création d’une trésorerie nationale en Bitcoin avait notamment été annoncée en mars, une révolution pour le pays. Dès janvier, le président avait par ailleurs signé un décret créant un groupe de travail pour proposer un cadre réglementaire fédéral pour les cryptomonnaies et interdire la création d’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC).

Ces initiatives ont conduit au GENIUS Act de juillet 2025. La nouvelle loi fédérale a établi un cadre réglementaire clair pour les stablecoins, avec des obligations de réserve et de transparence. Par ailleurs, l’administration Trump a forcé la main des banques pour que celles-ci servent les entreprises du secteur des cryptomonnaies. Le signal envoyé était donc fort : les cryptomonnaies sont bienvenues aux États-Unis.

Face à ces initiatives, l’enthousiasme initial a été considérable : de nombreux PDG et responsables d’entreprise crypto, qui avaient déjà soutenu financièrement la campagne de Donald Trump, ont été reçus à la Maison-Blanche. Autre signe de ce basculement : la SEC a abandonné les poursuites à l’encontre de nombreuses entreprises et le président a accordé sa grâce à plusieurs personnalités du secteur, dont Changpeng Zhao, le PDG historique de Binance.

De l'enthousiasme à un certain retour au calme ?

Cette première vague d’enthousiasme a porté le cours du Bitcoin jusqu’à son sommet d’octobre 2025. Mais on a ressenti un certain essoufflement à partir de l’automne 2025 : les initiatives crypto du président des États-Unis ont laissé quelques acteurs sur leur faim. En ce qui concerne la réserve en Bitcoin d’État, le gouvernement s’est contenté in fine de récupérer les cryptomonnaies saisies dans le cadre d’affaires judiciaires. Cela en limite donc la portée économique réelle et l’efficacité en tant qu’« outil d’état ».

Par ailleurs, en ce qui concerne le groupe de travail des cryptomonnaies, le président s’est heurté aux limitations de sa tendance à gouverner par décret. Sans une loi complète votée par le Congrès, les avancées sont encore limitées, le « Working group » ne pouvant que publier des recommandations. D’où une interrogation pour l’année 2 de Donald Trump : les initiatives liées aux cryptomonnaies vont-elles continuer à se muer en changements profonds, au-delà des effets d’annonce ?

2026, l’année de bouleversements sur les marchés financiers ?

En fin d’année 2025, le président des États-Unis a promu ses initiatives personnelles liées aux cryptomonnaies (memecoin TRUMP, plateforme World Liberty Financial...), mais son focus réglementaire semble être ciblé sur la Réserve fédérale des États-Unis. La guerre entre Donald Trump et le président de la Réserve fédérale a en effet atteint un sommet au début du mois de janvier 2026. Jerome Powell a été assigné à comparaître, une manœuvre largement considérée comme un prétexte pour faire tomber le président de la Fed.

Donald Trump multiplie depuis des mois les pressions sur Jerome Powell, afin que la Réserve fédérale baisse ses taux d’intérêt. Mais le président de la Fed a tenu bon, craignant de faire exploser l’inflation. Un camouflet insupportable pour Trump, qui peut cependant compter sur un changement de régime en mai 2026 :

Si j’avais l’aide de la Fed, cela serait plus simple. Mais cet idiot ne sera bientôt plus là.

En mai 2026, un remplaçant à Jerome Powell arrivera en effet, et il a déjà été nommé par Donald Trump. Un président de la Fed plus soumis à la volonté de Donald Trump pourrait baisser les taux d’intérêt rapidement, selon une promesse du président. La manœuvre tend à favoriser les actifs « risqués », comme les actions et les cryptomonnaies. Il est donc possible que le changement de président de la Fed ait un effet positif sur les actifs cryptos à partir du printemps 2026.

Trump ou la géopolitique des chocs – des conséquences pour les cryptomonnaies ?

Si le début du mandat du président des États-Unis faisait la part belle aux sujets domestiques, dont les cryptomonnaies, Donald Trump semble depuis la fin de l’année 2025 pleinement concentré sur l’international. L’administration américaine a enlevé le président vénézuélien Nicolas Maduro en début d’année 2026 et l’on prête désormais à Trump des ambitions en ce qui concerne le Groenland et Cuba… Alors qu’une intervention américaine en Iran est également envisagée pour soutenir la révolte contre le régime. Celui qui promettait pendant sa campagne de ne pas déclencher de guerre est pleinement engagé dans la résolution de plusieurs conflits.

Les frasques internationales de Donald Trump tendaient à secouer les marchés en début de mandat, mais on note un changement : Wall Street tout comme les cryptomonnaies semblent s’être habitués à cette nouvelle normalité : les répercussions sur les cours semblent plus mesurées. Cela dépend cependant des sujets : en octobre dernier, les tensions géopolitiques avec la Chine avaient conduit à un flash crash du cours du BTC, qui ne s’en était toujours pas remis en début d’année 2026.

Il est très difficile de prévoir à l’avance les mouvements du président des États-Unis, et il est encore plus difficile de prédire leurs effets sur les cours de cryptomonnaies. Une chose semble cependant certaine : la tendance de Donald Trump à prendre des décisions brusques et unilatérales ne devrait pas s’atténuer en 2026.

Le clan Trump continue de multiplier les initiatives liées aux cryptos

Au-delà des initiatives gouvernementales de Donald Trump, les initiatives de sa famille dans le secteur des cryptomonnaies se sont multipliées – et c’est bien le problème pour ses opposants. Le clan Trump, notamment les fils du président, ont créé une société : World Liberty Financial. Créée autour des ambitions crypto de la famille Trump, cette société a émis 2 cryptomonnaies : le WLFI et l’USD1, un stablecoin.

Le clan Trump a donc directement bénéficié du nouveau cadre réglementaire lié aux stablecoins et l’on compte désormais 4 cryptomonnaies liées de près ou de loin au président. En plus de WLFI et de l’USD1, il existe également le memecoin TRUMP, ainsi que le MELANIA. La société Trump Media & Technology Group (TMTG), la maison-mère de Truth Social, a également bénéficié du positionnement du président. Elle a investi 2 milliards de dollars dans le Bitcoin en mai 2025.

Parmi les nombreuses autres initiatives crypto du clan Trump, on peut aussi citer une société de mining, American Bitcoin (ABTC), ainsi que des collections de tokens non fongibles (NFT).

Pour 2026, le président ne semble pas ralentir : un jeu crypto basé sur Donald Trump sera bientôt lancé sur Solana. Face à cette multiplication des initiatives, une question se pose : l’engouement de Donald Trump pour le secteur repose-t-elle sur sa volonté d’enrichissement personnel ou sur une réelle volonté de démocratiser les cryptomonnaies ?

Les cryptomonnaies ont été une manne financière considérable pour la famille Trump : elle aurait dégagé 1 milliard de dollars de profit en 2025, selon le Financial Times. Eric Trump a par ailleurs estimé que ce chiffre pourrait être plus élevé : nous connaîtrons plus de détails sur l’ampleur de la fortune crypto du clan Trump grâce aux déclarations fiscales de 2026, publiées dans le courant de l’année. Tout cela entretient donc un flou en ce qui concerne les ambitions publique et privées de Donald Trump.

Les grands projets légaux de 2026 pour le secteur des cryptomonnaies

Après une année 2025 marquée par des effets d’annonce favorables aux cryptomonnaies, l’année 2026 pourrait être celle d’un durcissement réglementaire plus profond que prévu. Les projets 2026 du Congrès insistent en effet fortement sur la régulation. Les obligations KYC pourraient être étendues aux portefeuilles autohébergés. Par ailleurs, des pouvoirs de gel et de surveillance pourraient être élargis pour le Trésor des États-Unis. On note aussi que les acteurs de la DeFi pourraient être partiellement assimilés à des acteurs financiers.

L’arrivée de Donald Trump a été favorable aux marchés crypto, mais elle s’accompagne d’une régulation qui tend à transformer la cryptomonnaie en infrastructure financière classique, sous contrôle fédéral. Dans cette perspective, les protocole liés aux cryptomonnaies s’approchent de « simples » entreprises financières classiques, ce qui éloigne l’écosystème de ses idéaux initiaux.

Autre changement pour 2026 : les législateurs se penchent sur le sujet de la finance décentralisée (DeFi), des développeurs ainsi que des organisations décentralisées autonomes (DAO). Les développeurs font face à davantage de responsabilité juridique, ce qui limite leurs champ d’action, même pour des projets décentralisés. Par ailleurs, les DAO pourraient être obligées d’identifier leurs membres, ce qui est là aussi un écart notable avec les principes d’anonymat/pseudonymat et de décentralisation qui sous-tendent ces projets.

Pour l’administration Trump, cela pose un risque : l’écosystème pourrait basculer dans une opposition si ses principes fondateurs sont trop menacés. On observe en effet un début de scission entre de grands acteurs alignés politiquement (plateformes d’échange américaines, stablecoins, projets proches de Trump…) et les autres projets moins régulables (DeFi, privacy coins, projets internationaux…).

Des voies dissidentes qui commencent à s’élever ?

Des voies dissidentes se sont élevées jusque dans le camp des Républicains pour critiquer certaines actions de Donald Trump. C’est aussi le cas chez des acteurs des cryptomonnaies qui soutenaient jusque là implicitement ou explicitement le président. On l’a vu, la future législation américaine appliquée aux cryptomonnaies suscite en effet la méfiance, car elle est très contraignante. Alex Thorn, le directeur de la rechercher de Galaxy Digital, notait ainsi en début d’année les abus possibles liés à la future loi :

Dans l’ensemble, si les pouvoirs décrits dans le projet du Comité bancaire du Sénat devenaient loi, nous estimons qu’ils constitueraient la plus grande extension des pouvoirs de surveillance financière depuis le PATRIOT Act.

Alex Thorn n’est pas le seul. Charles Hoskinson, le créateur de Cardano qui se targuait initialement d’être un des conseillers en crypto de Donald Trump, a changé de ton. Il a fortement critiqué le memecoin TRUMP, estimant par ailleurs que les actions de l’administration étaient contraire à l’état de droit :

Il n’y a aucune responsabilité. Il n’y a aucun respect de l’État de droit, ni du principe d’équilibre des pouvoirs. C’est un mécanisme de transfert de richesse au profit de Trump et de ses amis. Et cela n’a aidé aucun acteur crypto.

Même son de cloche du côté de la plateforme Coinbase, pourtant un soutien du président Trump. Le PDG Brian Armstrong a critiqué en début d'année l'érosion de l'autorité de la CFTC, les prohibitions touchant la DeFi, ainsi que l'accès du gouvernement à des informations financières privées.

C’est notable : si l’écosystème crypto était vent debout pour soutenir Donald Trump lors de sa campagne, ses frasques financières en lien avec les cryptomonnaies en ont refroidi certains. On assistera donc peut-être à une résistance au sein de l’écosystème en 2026, ce qui n’était pas le cas en 2025.

