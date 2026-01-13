Le fondateur de Cardano critique la politique crypto de Donald Trump

L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche promettait une nouvelle ère d’adoption et de réglementations favorables pour le secteur des cryptomonnaies. Un espoir initialement porté par le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, qui semble désormais laisser place à une profonde désillusion initiée dès le lancement du memecoin TRUMP.

Charles Hoskinson critique la politique crypto de Donald Trump

Lors de sa campagne électorale, Donald Trump a multiplié les promesses à l'égard du secteur des cryptomonnaies. Une démarche largement saluée et soutenue par un écosystème américain fatigué de lutter contre la politique répressive menée à son égard par l'administration Biden et l'ancien président de la SEC, Gary Gensler.

À cette époque, le fondateur de la blockchain Cardano, Charles Hoskinson, aimait se présenter comme un proche conseiller crypto de Donald Trump. Une position qui va permettre à son token ADA de figurer dans les premières annonces d'une réserve stratégique nationale en cryptomonnaies, déjà bien éloignée de celle initialement et exclusivement promise en Bitcoin.

Puis Donald Trump va lancer son memecoin TRUMP et rien ne sera plus comme avant. Une frontière franchie qui va déclencher ce que Charles Hoskinson présente comme une perte de crédibilité évidente de l'écosystème crypto, désormais coincé entre une politisation toxique et « une prédation financière institutionnalisée ».

Le memecoin TRUMP affiche une baisse supérieure à 80 % depuis son lancement

Tout cela ouvre le débat sur la manipulation de marché, et finalement se transforme en un argument de campagne pour 2026. Quand les démocrates se présenteront à la réélection, ils vont dire : « crypto = Trump = mauvais », « crypto = corruption ». Ce genre de comportement instrumentalise le secteur d’une manière telle que la moitié de l’Amérique déteste désormais les cryptomonnaies. Charles Hoskinson

Une situation « pire que sous la présidence de Joe Biden »

Face à cette situation, Donald Trump aurait gâché toute possibilité de voir une réglementation crypto se mettre en place de façon bipartisane et sereine aux États-Unis à cause de ses conflits d'intérêts répétés, au point de risquer un report qui pourrait se prolonger jusqu'en 2029.

Afin d'étayer son analyse, Charles Hoskinson pointe trois éléments essentiels jugés problématiques dans la politique crypto de Donald Trump, notamment du fait de l'absence de clarté et de vision - autre qu'opportuniste et à court terme - de son administration :

Un « crypto czar », David Sacks, incompétent ;

Une absence totale de coordination avec le secteur crypto ;

Une confusion entre intérêts politiques, financiers et réglementaires.

Il n’y a aucune responsabilité. Il n’y a aucun respect de l’État de droit, ni du principe d’équilibre des pouvoirs. C’est un mécanisme de transfert de richesse au profit de Trump et de ses amis. Et cela n’a aidé aucun acteur crypto. Charles Hoskinson

Selon Charles Hoskinson, l'écosystème des cryptomonnaies aurait perdu son socle philosophique initial dans cette course à l'enrichissement personnel. Une réalité également accélérée par la prise en main du secteur par la finance traditionnelle, au point d'en faire un simple produit financier comme les autres.

Enfin, il pointe le développement accéléré de l'IA comme une menace bien plus immédiate que le risque quantique, car elle augmente les risques d'attaque et la détection de failles à exploiter par des acteurs malveillants.

Source : CoinDesk TV

