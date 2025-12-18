La relation entre l’actuel président de la Fed, Jerome Powell, et Donald Trump apparait comme compliquée, notamment sur la question des taux d’intérêt. Mais le président des États-Unis l’affirme, une fois son remplaçant arrivée en poste, il enclenchera une réduction importante.

Le prochain président de la Fed sera un adepte de la baisse des taux

L'actuel président de la Réserve fédérale (Fed) américaine, Jerome Powell, apparaît comme un grain de sable encombrant dans les engrenages de la politique nationale de Donald Trump, portée sur une croissance à base de baisse des taux d'intérêt. Peu importe de savoir si cela pourrait faire exploser l'inflation déjà galopante.

Un mécontentement présidentiel largement et publiquement exprimé à base d'insultes et de menaces de licenciement qui interroge sur l'indépendance nécessaire que doit conserver la banque centrale américaine vis-à-vis du gouvernement en charge de la première puissance mondiale.

Pendant ce temps, Jerome Powell a finalement enclenché la baisse des taux tant attendue lors des 3 dernières réunions du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC), au point de se demander si un retour d'une stratégie de « quantitative easing » ne serait pas en préparation.

Un mince espoir de production monétaire qui se heurte toutefois aux dernières déclarations de Jerome Powell, visiblement décidé à ne pas réitérer de nouvelle baisse des taux directeurs en janvier de l'année prochaine. L'occasion pour Donald Trump d'anticiper l'arrivée de son remplaçant - présenté comme bien plus motivé dans le domaine - prévue pour cette même date.

J’annoncerai bientôt notre prochain président de la Réserve fédérale, quelqu’un qui croit à des taux d’intérêt beaucoup plus bas, et que les mensualités de crédit immobilier vont encore baisser. Au début de la nouvelle année, vous verrez cela. Donald Trump

Une bonne nouvelle pour le Bitcoin ?

Une baisse des taux d'intérêt qui pourrait s'avérer positive pour le marché des cryptomonnaies, en quête d'un nouvel élan haussier en capacité de permettre au Bitcoin de s'extirper du « mouvement général d’aversion au risque » actuel qui vient de projeter le cours du BTC sur le niveau des 85 000 dollars.

Car les principaux obstacles à un retour en tendance haussière se résument à « un contexte d’incertitude sur la politique monétaire et des pressions macroéconomiques », selon le directeur de la recherche chez LVRG Research, Nick Ruck. Le tout accentué par un essoufflement des attentes de certains investisseurs au sujet d'un possible « rallye de Noël » bien mal enclenché.

Une situation à laquelle il ne faut pas manquer d'ajouter l'importante pression vendeuse exercée par les détenteurs à long terme de Bitcoin, estimée à 300 milliards de dollars sur la seule année 2025, dans un contexte de prise en main du Bitcoin par la finance traditionnelle qui commence à ressembler à une « version Tradfi d'une introduction en bourse (IPO) ».

En ce qui concerne les postulants au poste de directeur de la Fed, 5 candidats apparaissent toujours comme favoris aux yeux de Donald Trump - qui avait déjà nommé Jerome Powell lors de son précédent mandat - avec une préférence plus marquée pour l’ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh, et l’actuel directeur du National Economic Council, Kevin Hassett.

