La Fed annule une directive qui empêchait certaines banques de s'engager dans la crypto

La Réserve fédérale américaine s’inscrit visiblement dans la dynamique d’ouverture nationale initiée par l’administration Trump à l’égard des cryptomonnaies. En effet, elle vient d’annuler une directive de 2023 qui empêchait certaines banques de s’engager dans des activités crypto.

La Réserve fédérale annule une directive bancaire anti-crypto de 2023

Depuis l'élection de Donald Trump, les États-Unis vivent au rythme d'une ouverture politique et réglementaire sans précédent vis-à-vis du secteur des cryptomonnaies. Et pour cause, de nombreux postes clés impliquent désormais des responsables pro-crypto, au point de concerner le recrutement en cours du prochain président de la Réserve fédérale (Fed).

Il faut dire que son responsable actuel, Jerome Powell, ne se montrait pas très docile face à un président Trump bien décidé à ignorer l'indépendance nécessaire de la banque centrale américaine, en particulier lorsqu'il est question de gérer sa politique monétaire. Mais cela ne semble pas concerner l'ouverture des banques aux cryptomonnaies.

✍️ Découvrez notre classement des banques françaises les plus crypto-friendly

En effet, la journaliste crypto Eleanor Terrett vient de mettre en lumière sur le réseau X une récente décision de la Fed visant à annuler une directive datant de 2023 destinée à empêcher les banques non assurées par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) de pouvoir développer des activités crypto.

Grande annonce de la Réserve fédérale aujourd’hui : elle retire ses orientations de 2023 qui empêchaient de facto les banques non assurées de devenir membres de la Fed et de s’engager dans les activités liées aux cryptomonnaies. Ces orientations avaient servi de base au refus par la Fed d’accorder l'ouverture d'un compte principal (master account) à Custodia Bank. Eleanor Terret

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Garantir un secteur bancaire à la fois sûr et moderne

Selon les termes du communiqué de la Réserve fédérale, cette limitation prend fin suite à ce qui apparaît comme « une évolution du système financier et de la compréhension des produits et services innovants » par son Conseil d'administration. Une dynamique confirmée par sa vice-présidente chargée de la supervision, Michelle W. Bowman.

Les nouvelles technologies offrent des gains d’efficacité aux banques ainsi que de meilleurs produits et services aux clients bancaires. En créant un cadre permettant le développement de produits et services innovants de manière responsable, le Conseil contribue à garantir que le secteur bancaire reste sûr et solide, tout en étant moderne, efficient et performant. Michelle W. Bowman

🗞️ Quantitative easing : la Fed va-t-elle relancer la planche à billets prochainement ?

Dans les faits, cette nouvelle orientation de la Fed permet d'annuler une gestion jusque-là globalement défavorable des autorisations émises pour les banques membres d’État afin de se livrer à des activités innovantes, comme par exemple les cryptomonnaies, notamment si elles n’étaient pas déjà clairement autorisées pour les banques nationales.

Avec cette décision, la Fed s'inscrit très clairement dans la politique pro-crypto mise en place par l'administration Trump, avec une règle finalement assez simple : « une même activité, présentant les mêmes risques, doit se soumettre au même cadre réglementaire, et une activité différente, présentant des risques différents, devrait relever d’un cadre réglementaire distinct ».

Profitez d'offres exceptionnelles sur Bybit EU

Sources : Eleanor Terrett, Federal Reserve Board

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.