Bitcoin : 300 milliards de dollars en BTC endormis se sont réveillés en 2025

Les détenteurs à long terme de Bitcoin imposent actuellement une pression vendeuse persistante sur le cours du BTC. Peut-on y voir le signe d’une « version Tradfi d'une introduction en bourse (IPO) » ? La question est officiellement posée…

Les détenteurs à long terme de BTC continuent de vendre

Chaque cycle du Bitcoin s'inscrit dans une réalité en lien aux nouvelles évolutions du secteur des cryptomonnaies, au point de s'interroger sur la pertinence de la poursuite du découpage quadriennal associé aux halvings alors que la finance traditionnelle s'impose désormais comme l'un des principaux moteurs de sa croissance au cours de l'année écoulée.

Une dynamique à l'origine d'un nouveau sommet historique inscrit à 126 000 dollars en octobre dernier. Depuis, le cours de BTC ne fait que chuter, au point de s'installer depuis peu aux environs des 85 000 dollars suite à une baisse de plus de 30 %. En cause : des « détenteurs de longue date [qui] n’ont pas cessé de vendre ».

Cette réalité a été mise en lumière dans un récent rapport publié par la structure d'analyse K33 Research, avec une quantité de BTC immobile depuis au moins 2 ans qui fait actuellement face à la dynamique de vente la plus importante et rapide enregistrée au cours de ces dernières années, avec un total de 1,6 million de BTC estimé à 140 milliards de dollars.

Un chiffre qui explose à 300 milliards de dollars rien qu'en 2025 si l'on parle des BTC immobiles depuis plus d'une année. Une pression vendeuse importante qui ne coïncide pas avec la phase baissière du marché, selon les analystes de CryptoQuant.

Activité en hausse pour les détenteurs à long terme de Bitcoin

Ce pic de distribution des détenteurs à long terme (LTH) sur 30 jours est l’un des plus importants des cinq dernières années, et il apparaît généralement près des sommets macroéconomiques, pas des creux. CryptoQuant

Une introduction en bourse silencieuse du Bitcoin ?

Pourquoi le BTC ne s'inscrit-il pas dans une tendance haussière, alors que le S&P 500 et l'or enregistrent de leur côté des sommets historiques ? Une question posée par l'ancien directeur de la recherche chez Wealth Management, Jordi Visser, face à ce qu'il présente comme une mauvaise lecture des données actuelles.

En effet, alors que le cadre réglementaire s'éclaircit un peu partout dans le monde et que l'adoption du Bitcoin se généralise dans les plus hautes sphères, ses détenteurs à long terme semblent se décider à prendre des profits bien mérités. Une situation assimilable à une « version Tradfi d'une introduction en bourse (IPO) » du Bitcoin.

Le Bitcoin n'a jamais eu d'introduction en bourse traditionnelle parce qu'il n'a jamais eu d'entreprise. Mais les forces économiques ne disparaissent pas simplement parce que la structure est différente. Elles se manifestent simplement différemment. Jordi Visser

Selon Jordi Visser, la situation actuelle du BTC correspondrait exactement à « ce qui se passe pendant les périodes de distribution des introductions en bourse », lorsque les premiers investisseurs liquident méthodiquement leurs positions sur un marché où les investisseurs « attendent que la distribution soit terminée avant de devenir agressifs ».

Sources : CryptoQuant, Jordi Visser

