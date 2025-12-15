Le Bitcoin se décorèle du marché actions : est-ce un signe d’émancipation ?

Alors que les actions grimpent, Bitcoin suit une trajectoire opposée depuis son sommet historique d’octobre. Cette divergence interroge : Bitcoin devient-il un actif à part entière, détaché de ses dynamiques habituelles ? Sa volatilité reste un frein, mais ses fondamentaux le rapprochent de plus en plus d’une réserve de valeur moderne.

Bitcoin prend son propre chemin et laisse les actions s'envoler

Le Bitcoin reste un actif largement mal compris, voire incompris, à travers le monde. Différents groupes d’individus réagissent de manière différentes face aux risques associés à sa détention. Pour certains, sa forte volatilité en fait un actif trop risqué pour être intégré dans un portefeuille d'investissement.

D’autres considèrent, au contraire, que cette volatilité est acceptable, à condition que l’exposition reste mesurée et maîtrisée. Une 3e catégorie voit dans ses caractéristiques fondamentales (rareté, résistance à la censure, décentralisation) les qualités d’une valeur refuge à long terme, un outil de protection contre l’inflation et l’ingérence des États, et voit sa volatilité comme une chance d'en acheter plus.

Mais au-delà des convictions et opinions individuelles, que nous dit réellement le marché ?

🪙 Qu'est-ce que le Bitcoin (BTC) ? Tout savoir sur la 1ère cryptomonnaie au monde

Depuis le mois d'octobre 2025, Bitcoin montre une décorrélation vis-à-vis du marché actions, notamment avec les indices technologiques.

Alors que le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont chacun progressé de plus de 16 % en 2025, Bitcoin affiche une baisse notable de près de 30 % depuis son sommet historique à 126 000 dollars atteint au mois d'octobre. Depuis le début de l’année, le BTC recule d’environ 5 %, accentuant ainsi son décrochage face aux marchés actions.

Cours du Bitcoin (orange), comparé au cours du S&P500 (bleu), du Nasdaq 100 (rose) et de l'or (vert)

Ce repli s’est produit dans un environnement pourtant favorable aux actifs risqués, ce qui surprend et inquiète une partie des investisseurs. Plusieurs facteurs expliquent ce retournement : une vague de prises de bénéfices après le pic d’octobre, un essoufflement des flux entrants dans les ETF Bitcoin spot, et une série de liquidations sur les marchés dérivés.

Cette situation alimente une incertitude croissante quant à la fiabilité des cycles de marché que le prix du Bitcoin semblait suivre jusqu’ici. Comme le souligne l’analyste technique de Cryptoast Academy, Vincent Ganne, d’un point de vue calendaire, Bitcoin aurait dû atteindre son sommet en octobre 2025, conformément aux précédents cycles post-halving.

Toutefois, sur le plan macroéconomique, Vincent estime que le pivot tardif de la Réserve fédérale pourrait relancer la création monétaire, un facteur historiquement favorable à Bitcoin.

Cette contradiction suggère que Bitcoin pourrait désormais évoluer selon ses propres dynamiques, un tournant vers une autonomie plus important en tant qu’actif macroéconomique distinct.

Acheter l'action Bitcoin sur Trade Republic à partir de 1€

Bitcoin est-il entrain de créer son propre marché et s'émanciper des actifs à risques ?

Cela ouvre la porte à un paradoxe. Bitcoin est encore perçu par beaucoup comme un actif risqué, et pourtant, il ne suit plus les marchés actions depuis plusieurs mois.

Alors, serait-il devenu une réserve de valeur, au même titre que l’or ? Pas exactement. Car depuis octobre, c’est au contraire le marché actions qui montre une forte corrélation avec l’or.

👉 Dans l'actualité également — La Banque du Japon va-t-elle déclencher une nouvelle chute du Bitcoin (BTC) le 19 décembre ?

En réalité, Bitcoin semble se situer entre ces 2 mondes. Il possède toutes les caractéristiques de l’or : rareté, divisibilité, décentralisation, fonction de réserve de valeur. Mais il va aussi plus loin : Bitcoin est plus facilement vérifiable, transportable et divisible que l’or. Des qualités qui auraient peut-être permis au métal jaune de conserver son statut d’étalon monétaire.

Bitcoin peut-il alors remplacer l’or comme référence monétaire mondiale ? Difficile à dire. Il en a les qualités fondamentales, mais seul le temps confirmera ou non ce rôle.

Le principal frein reste sa volatilité, qui lui vaut encore aujourd’hui d’être qualifié de bulle spéculative, de Ponzi, ou d’actif trop risqué. Pourtant, cette volatilité tend à diminuer à chaque cycle.

Une chose est certaine : Bitcoin est différent, et son rôle dans les débats économiques, sociaux et géopolitiques ne fait que commencer.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Source : TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.