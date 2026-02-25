Comment acheter l'action Engie (ENGI) facilement ?

Vous envisagez l'achat d'actions de l'entreprise Engie mais vous ne savez pas comment faire ? Découvrez notre guide complet pour acquérir facilement des titres ENGI en 2026 grâce à une plateforme d'investissement régulée en France.

Voici les étapes pour acquérir des actions Engie :

Créer un compte sur une plateforme d'investissement en ligne, comme eToro (lien affilié) ;

Finaliser le processus de vérification d'identité (KYC), obligatoire pour les plateformes régulées en France ;

Alimenter votre compte en euros via virement bancaire ou carte de paiement ;

Avec ces euros, investir dans l'action Engie en suivant les instructions de la plateforme.

Vous souhaitez en savoir plus sur la procédure ? Ou découvrir les autres plateformes où il est possible d'acquérir des actions Engie ?

Voici notre sélection de 5 plateformes toutes régulées par des autorités de régulation européennes 👇

Comparatif de 5 plateformes pour acquérir des actions Engie

Guide pour acheter l'action Engie sur eToro

Comment s'inscrire sur eToro ?

Créée en 2007, la plateforme eToro s'est imposée comme une référence dans le domaine de l'investissement en ligne. Elle permet d'investir dans une vaste gamme d'instruments financiers, incluant les actions, les ETF, le Forex, les matières premières ainsi que les cryptomonnaies.

Pour ouvrir un compte sur eToro, appuyez sur le bouton ci-dessous (lien d'affiliation). Une fois arrivé sur la page d'accueil d'eToro, cliquez sur le bouton « Commencer à investir » positionné en bas à gauche :

Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

Après redirection vers la page d'inscription d'eToro, vous avez l'option de vous enregistrer avec votre compte Facebook ou Google (Gmail). Vous pouvez également choisir une inscription plus traditionnelle en indiquant un pseudonyme, une adresse e-mail et un mot de passe robuste.

Pour finaliser votre inscription sur la plateforme eToro et acheter des actions Engie, vous devrez maintenant renseigner des détails complémentaires sur votre identité : fournir une pièce d'identité, valider un numéro de téléphone, et répondre à un questionnaire rapide. eToro respecte les réglementations françaises, rendant cette étape indispensable.

🤔 Besoin d'un guide plus détaillé ? Voici comment ouvrir un compte sur eToro étape par étape

Comment déposer des euros sur eToro ?

Une fois votre compte eToro activé, il vous est possible d'y créditer des euros pour investir dans des actions Engie. Pour ce faire, cliquez sur l'icône « Dépôt de fonds », située en bas à gauche de l'interface.

Il est important de savoir que le montant affiché sur eToro est en dollars américains, et l'ensemble des transactions s'opère dans cette devise. Toutefois, pas d'inquiétude : si vous effectuez un dépôt en euros, la conversion en dollars américains se fait automatiquement.

Pour alimenter votre compte eToro avec des euros, vous disposez de 2 options : le virement bancaire ou la carte de crédit. Pour vous guider dans votre choix, voici un récapitulatif des spécificités liées à chaque mode de paiement sur eToro :

💳 Carte bancaire 🏦 Virement bancaire Montant minimum (1er dépôt) 50 $ 500 $ Frais Aucuns Aucuns Exécution Instantanée De 4 à 7 jours ouvrables

Vous vous interrogez sur la façon d'approvisionner votre compte eToro ? Pour des instructions complètes, optez pour l'onglet correspondant à votre moyen de paiement préféré :

Comment effectuer un dépôt en utilisant une carte bancaire ? Si vous choisissez d'alimenter votre compte eToro par carte de crédit/débit, suivez ces instructions : Sélectionnez « Carte de crédit » dans les choix proposés ; Saisissez le numéro de votre carte de crédit/débit ; Indiquez la date d'échéance de votre carte ; Renseignez le code CVC de 3 chiffres, situé au dos de votre carte. Après confirmation de ces informations, les fonds seront directement crédités sur votre compte eToro. Sur votre extrait de compte ou via votre application bancaire, vous verrez apparaître la transaction sous la dénomination « eToro (Europe) Ltd. ».

Comment transférer des euros par virement bancaire ? Si vous privilégiez le virement bancaire pour créditer votre compte eToro, voici les étapes à suivre : Dans la section des modes de paiement, sélectionnez « Virement bancaire » et cliquez sur « Continuer ». Les coordonnées bancaires associées à eToro s'afficheront et vous recevrez également ces informations par mail ; Connectez-vous à votre espace bancaire en ligne (ou allez à votre agence) pour procéder au virement ; N'oubliez pas de prendre note de l'identifiant de transaction communiqué. Cet identifiant permet à eToro d'associer les montants transférés à votre compte ; Lorsque vous effectuez le virement, veillez à intégrer cet identifiant. En fonction de votre établissement bancaire, insérez-le dans les champs nommés « Note », « Mémo » ou « Référence du virement ». Sachez que les approvisionnements par virement bancaire sur eToro peuvent nécessiter entre 4 et 7 jours ouvrés pour être traités.

Obtenir des actions Engie en quelques clics

Vous disposez maintenant d'euros sur votre compte eToro ? Vous pouvez alors acheter des actions Engie. Pour ce faire, dans la barre de recherche de la plateforme, saisissez « Engie » ou « ENGI » puis cliquez sur « Investissez » :

Une nouvelle fenêtre apparaîtra, affichant le prix d'une action Engie. Vous pouvez préciser le montant que vous souhaitez investir, par exemple 1 000 $. En appuyant sur « Ouvrir la position », vous lancez le processus d'acquisition des actions Engie.

Vous possédez désormais un CFD sur l'action Engie. Cela signifie que, bien que vous ne déteniez pas le titre physique de l'action Engie, vous serez exposé aux fluctuations de sa valeur sur le marché.

Si vous êtes novice dans l'investissement, il est recommandé d'éviter l'usage de l'effet de levier. Conservez le paramètre x1 pour minimiser les risques associés à ce mécanisme financier.

Faut-il acheter l'action Engie en 2026 ?

Engie s’affirme en 2026 comme le pilier de la transition énergétique européenne. Après une année 2025 marquée par une hausse du titre de près de 45 %, le groupe entame 2026 avec une stratégie audacieuse qui mêle infrastructures décarbonées et innovations technologiques inattendues, comme le minage de cryptomonnaies pour optimiser ses actifs.

Un leader de la transition porté par les renouvelables

La force d'Engie repose sur son exécution rigoureuse. Début 2026, le groupe affiche une capacité renouvelable installée dépassant les 50 GW, en bonne voie pour atteindre son objectif de 80 GW en 2030.

Le plan d'investissement 2025-2027 de 22 à 25 milliards d'euros porte ses fruits : 75% de ces fonds sont désormais fléchés vers les énergies bas-carbone et le stockage. En plus du solaire et de l'éolien, Engie a renforcé sa position dans la flexibilité avec plus de 6 GW de stockage par batteries et une gestion optimisée des réseaux de chaleur urbains via des investissements dans la cleantech (comme ExerGo).

L'innovation : miner du Bitcoin pour valoriser l'énergie

C'est la grande nouveauté de ce début d'année 2026 : Engie explore de nouveaux vecteurs de revenus pour ses super-centrales.

Sur sa nouvelle centrale solaire géante d'Assu Sol (895 MW), Engie étudie l'installation d'unités de minage de Bitcoin. L'objectif est de résoudre le problème du « curtailment » (écrêtement) : lorsque le réseau brésilien ne peut pas absorber l'excédent de production, l'énergie est perdue. En installant des mineurs de BTC sur site, Engie peut transformer cette électricité invendue en un actif financier liquide, améliorant ainsi la rentabilité globale du projet.

Cette stratégie illustre la capacité d'Engie à fusionner la transition énergétique et la finance numérique pour maximiser la valeur de ses actifs renouvelables.

Un dividende attractif et une solidité financière

L'action Engie demeure une valeur de rendement de premier plan en 2026 :

Dividende 2026 : Estimé à 1,48 € par action (au titre de l'exercice 2025), offrant un rendement brut de 5,5 % à 6,8 % selon le point d'entrée ;

Calendrier : Le détachement est prévu pour le 27 avril 2026, avec un paiement le 1er mai 2026 ;

Prime de fidélité : La majoration de 10 % pour les détenteurs au nominatif depuis plus de deux ans reste un atout majeur pour les investisseurs de long terme.

Le résultat net récurrent pour 2026 est attendu dans une fourchette solide de 4,4 à 5 milliards d'euros, soutenu par la stabilité des réseaux réglementés et la prolongation des réacteurs nucléaires belges.

Les risques et défis à surveiller en 2026

Volatilité et géopolitique : Malgré une meilleure résilience, les prix du gaz restent sensibles ;

Discipline financière : Le déploiement massif de capital pour les nouveaux projets (comme au Brésil ou au Chili) nécessite une exécution sans faille ;

Régulation : L'intégration de nouvelles activités comme le minage de Bitcoin pourrait attirer l'attention des régulateurs, même si l'énergie utilisée est 100 % verte.

En conclusion, Engie n'est plus seulement un « vieux » gazier, mais un acteur agile de la FinTech énergétique. Avec un cours de bourse se stabilisant autour de 24 € - 26 € et un rendement sécurisé, l'action représente une opportunité équilibrée entre croissance verte et revenus réguliers.

FAQ : Questions fréquentes sur l'action Engie

✅ Qu'est-ce qu'Engie ? Engie est un groupe énergétique français de dimension mondiale, leader de la transition bas-carbone. Le groupe est spécialisé dans l'électricité décarbonée (éolienne, solaire), le gaz naturel, le biométhane et les solutions de stockage. En 2026, Engie innove également dans la monétisation de ses surplus d'énergie renouvelable, notamment via des projets de minage de Bitcoin sur ses sites de production, comme la centrale Assu Sol au Brésil.

✅ Quels sont les principaux concurrents d'Engie ? Les principaux concurrents d'Engie sont les géants européens de l'énergie engagés dans la décarbonation. On retrouve principalement EDF, Iberdrola (Espagne), Enel (Italie), RWE (Allemagne) ainsi que TotalEnergies, qui renforce ses parts de marché dans l'électricité verte et les services de flexibilité.

✅ Est-ce qu'Engie verse des dividendes à ses actionnaires ? Oui, Engie maintient une politique de dividende attractive en 2026. Le groupe a confirmé un versement de 1,48 € par action (au titre de l'exercice 2025), avec un taux de distribution cible de 65 % à 75 % du résultat net récurrent. Les actionnaires détenant leurs titres au nominatif depuis plus de deux ans bénéficient toujours d'un bonus de 10 % sur le montant versé.

✅ L'action Engie est-elle dans le CAC 40 ? Oui, Engie est une valeur historique du CAC 40. En 2026, elle demeure l'une des capitalisations majeures de l'indice parisien, portée par ses résultats solides dans les énergies renouvelables et son rôle stratégique dans la souveraineté énergétique européenne.

