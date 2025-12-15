La Banque du Japon va-t-elle déclencher une nouvelle chute du Bitcoin (BTC) le 19 décembre ?

Tandis que le Bitcoin (BTC) peine toujours à trouver une direction claire, un analyste tente de trouver des corrélations avec la politique monétaire de la Banque du Japon. En cas de hausse de taux, l'intéressé envisage une chute à 70 000 dollars. Est-ce pertinent ?

Le Bitcoin (BTC) va-t-il retomber à 70 000 dollars à cause de la politique monétaire du Japon

Que ce soit en période de hausse ou de baisse, les analyses plus ou moins bancales se succèdent pour promettre un prix du Bitcoin (BTC) à tel ou tel niveau.

Alors que le BTC s'échange à 29 % de baisse par rapport à son plus haut historique du 6 octobre dernier, l'analyste AndrewBTC a partagé son avis sur X selon lequel l'actif pourrait chuter jusqu'à 70 000 dollars en cas de hausse de 25 points de base des taux directeurs de la Banque du Japon (BoJ).

Selon l'intéressé, chaque fois que la BoJ a monté ses taux directeurs, le BTC a chuté de plus de 20 % :

Analyse d'AndrewBTC

Si le BTC peut effectivement chuter jusqu'à 70 000 dollars à court terme, l'hypothèse présentée ici semble néanmoins n'être qu'un facile raccourci.

Tout d'abord, le graphique pris en exemple ici est celui de Bitstamp, et non l'indice de TradingView, qui révèle plutôt une baisse de 16 % en mars 2024. Mais surtout, ce n'est pas parce que 2 évènements présentent une certaine synchronicité qu'ils sont nécessairement corrélés.

En mars 2024 par exemple, il faut surtout remettre dans le contexte que le prix du BTC temporisait après un rallye qui s'était concrétisé par le lancement des ETF Bitcoin spot aux États-Unis. En janvier dernier, nous faisions face à un scénario similaire, après l'euphorie des marchés ayant suivi l'élection de Donald Trump.

Quand bien même il y aurait une corrélation entre les taux directeurs au Japon et Bitcoin, ce qui est encore loin d'être démontré compte tenu du faible historique de hausse de taux, il convient d'ajouter que l'hypothétique hausse du 19 décembre est déjà envisagée par le marché. Si influence il doit y avoir, cette éventualité peut alors déjà être intégrée dans les cours.

Japon ou pas, le BTC est toutefois bien repassé sous les 90 000 dollars au cours du week-end et s'échange actuellement au prix de 89 700 dollars. Si la chute doit continuer, elle pourrait surtout être mise sur le compte des habituels cycles de 4 ans, selon lesquels Bitcoin alterne entre bear market et bull market autour de ses halving successifs.

