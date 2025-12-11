Un jeu crypto sur Donald Trump débarque bientôt sur Solana

Dans la continuité des rumeurs du printemps dernier, un jeu crypto à l'effigie de Donald Trump va bel et bien être lancé prochainement. Que savons-nous ?

le 11 décembre 2025 à 15:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Test logo

OFFICIAL TRUMP

5.63$

Acheter OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Partenaire Kraken

Le memecoin TRUMP aura bien son jeu crypto

En avril dernier, nous revenions sur des rumeurs selon lesquelles Donald Trump pourrait lancer un jeu crypto rappelant les mécaniques du Monopoly.

À l'époque, les éléments disponibles étaient encore flous, mais les équipes du memecoin TRUMP ont éclairci la situation en officialisant l'annonce :

blockquote icon

Grande nouvelle ! Le jeu mobile officiel TRUMP arrive bientôt ! ​​Le premier et unique jeu mobile Trump pour les vrais fans de Trump. Inscrivez-vous dès maintenant sur la liste d'attente gratuite pour avoir une chance de recevoir une part de 1 million de dollars de récompenses en [tokens] TRUMP ! [...] Le jeu Trump Billionaires Club utilise [le token] TRUMP pour toutes les activités du jeu et est alimenté par Open Loot.

🔎 Où acheter le memecoin de Donald Trump ?

Comme le suggère la bande-annonce ainsi que le site Web dédié, ce jeu présente effectivement certaines mécaniques comparables au Monopoly, dans une version revisitée pour le Web3. Ainsi, il est question d'acquérir des entreprises fictives pour les développer et générer des revenus, et le jeu devrait également offrir des mécaniques avec des tokens non fongibles (NFT).

Concernant le million de dollars de récompenses en tokens TRUMP, il s'agit de marquer des points sur un classement de parrainages.

👉 Dans l'actualité également — L'entreprise de cet ex-candidat à la Maison-Blanche veut acheter jusqu'à 500 millions de dollars de bitcoins

Curieux « hasard », les données de Tokenomist rapportent que près de 12 % de l'offre du memecoin devraient être déverrouillés à partir du mois de janvier. Malgré tout, le prix du TRUMP ne profite pas de l'effet d'annonce et cède 3,3 % au cours des dernières 24 heures, affichant 5,63 dollars l'unité. D'ailleurs, l'actif est en chute de 92,3 %, depuis son plus haut historique (ATH) à 73,43 % le 19 janvier dernier.

Source : X

