Jerome Powell est « toujours en retard et dans l’erreur », selon Donald Trump

Hier sur son réseau social Truth Social, Donald Trump s’en est pris violemment à Jerome Powell, le président de la Réserve Fédérale américaine (Fed).

En effet, il accuse l’intéressé de tarder à baisser les taux d’intérêt, et lui prête pour l’occasion le surnom de « Too Late » :

Alors que la BCE va réduire ses taux pour la septième fois, Jerome Powell « To Late », le président de la Fed toujours en retard et dans l’erreur, a publié hier un rapport qui s’est avéré, comme d’habitude, un véritable désastre !

Le 47e président des États-Unis poursuit ensuite en affirmant que les prix du pétrole baissent, qu’il en est de même pour ceux des denrées alimentaires, tandis que les États-Unis deviennent plus riches grâce aux droits de douane. Alors qu’il considère que le président de la Fed aurait dû baisser les taux d’intérêt depuis longtemps, il l’appelle à le faire maintenant.

Plus tard dans la journée, Donald Trump avait une entrevue avec Giorgia Meloni, la Première ministre italienne. À cette occasion, il a de nouveau réitéré ses propos à l’encontre de Jerome Powell, menaçant explicitement son poste :

À titre indicatif, les taux de la Fed sont de 4,5 % depuis le mois de décembre, ceux de la Banque centrale européenne (BCE) passeront respectivement à 2,25 %, 2,40 % et 2,65 % pour les taux d’intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal, à compter du 23 avril prochain.

Déjà lors de son précédent mandat, Donald Trump tentait d'interférer dans la politique monétaire de la Fed, ce qui donne donc à sa dernière sortie un certain goût de déjà-vu.

