Wincity : la plateforme d'investissement immobilier en NFTs lance son jeu « Play to Earn »

Après avoir rendu l'investissement immobilier plus accessible à l'aide des NFTs, la plateforme française Wincity s'attaque désormais au gaming blockchain. Découvrez le fonctionnement de ce nouveau « Play to Earn » alliant jeu vidéo et immobilier.

Wincity, la plateforme qui lie l'investissement immobilier aux NFTs

Depuis sa première collection de tokens non fongibles (NFTs) lancée en début d'année 2022, la plateforme Wincity continue son développement dans l'univers de la blockchain.

Les 1 111 NFTs « Paris Grande Chaumière » répartis en 4 niveaux de rareté ont permis aux utilisateurs de mettre un premier pied dans l'investissement immobilier en recevant une part du loyer tous les 11 du mois, avec un rendement annuel estimé à 8 %.

L'objectif initial de la plateforme est de proposer à ses utilisateurs d'acheter des NFTs dont la valeur est rattachée à une part d'un bien immobilier, afin de rendre l'investissement dans ce secteur plus liquide et plus accessible.

Alors qu'une nouvelle collection hors-série baptisée « History » permettait déjà d'obtenir un droit de gouvernance sur les décisions prises pour le développement de la plateforme, des invitations à des événements privés et d’être whitelist sur les prochains mints de biens réels, Wincity s'apprête à proposer une nouvelle fonctionnalité aux détenteurs des tokens de cette collection : le gaming blockchain.

Un jeu « Play to Earn » à l'effigie des monuments français

Mettant en avant le patrimoine touristique français, la collection History permet en effet aux personnes possédant l'un des 3 333 NFTs de rejoindre l'aventure vidéoludique de Wincity.

L'objectif est simple et rappellera des souvenirs aux nostalgiques des soirées Monopoly, puisqu'il faudra attirer toujours plus de visiteurs pour accumuler le plus de points possibles.

Les bâtiments construits par les joueurs permettront de récolter des « win.coin », une monnaie interne au jeu, afin de pouvoir améliorer leurs constructions et augmenter leurs gains.

Basé sur des parties durant une semaine, l'objectif pour les utilisateurs est d'obtenir un maximum de points afin de se hisser à la tête du classement hebdomadaire et recevoir de meilleures récompenses. Pas d’inquiétude sur la régularité à avoir, il suffit de vous connecter de temps en temps pour profiter pleinement du jeu Wincity.

Aperçu du jeu blockchain de Wincity

Le fonctionnement du jeu et ses récompenses associées

Le lien entre le monde réel et le monde virtuel est important pour Wincity. C'est pourquoi son jeu ne déroge pas à la règle.

Le nombre de points gagnés par les joueurs dépendra du nombre de visiteurs des monuments présents en jeu. Pour cela, Wincity se base sur les données de sociétés de télécommunications pour connaître la quantité réelle de visites. De plus, différents bonus et malus accompagneront ces visiteurs selon leurs types, allant de « businessman », « touriste » et d'autres encore.

Notez également que, dans un souci d'équilibrage, les monuments plus difficiles d'accès (comme le Pont du Gard par exemple) prendront également en compte les visites de la commune.

Aperçu du NFT Tour Eiffel et des visites reçues

Pour accéder au jeu, l'unique condition est de posséder un NFT de la collection History, obtenable aléatoirement via l'achat d'un « coffre » d'une valeur de 99 euros par carte bancaire ou en ETH, ou alors récupérable gratuitement pour les utilisateurs ayant déjà participé à une autre collection de Wincity. Par ailleurs, le niveau de rareté d'un NFT impactera ses performances en jeu.

Mais si vous vous demandez où se trouve le principal intérêt de ce jeu, la réponse se trouve dans les récompenses. Le classement hebdomadaire des visites permet en effet d'obtenir une récompense en ETH plus élevée en fonction de son rang. De plus, des quêtes journalières permettent également de récompenser les joueurs actifs qui effectuent diverses activités au sein du jeu.

Pour fêter le lancement de ce nouveau jeu, les utilisateurs effectuant des tâches quotidiennes lors de la première partie auront une chance de recevoir une carte History en récompense.

Le jeu P2E de Wincity sortira le 8 octobre

Après avoir lié les tokens non fongibles à l'immobilier, Wincity ajoute de la gamification à son écosystème.

Son jeu « Play to Earn » permet de rétribuer financièrement les joueurs les plus actifs, et ajoute un point de vue ludique au monde de l'immobilier traditionnel.

La communauté de Wincity attend avec impatience la sortie de ce jeu prévue pour le samedi 8 octobre à 17h00.

Notez que de nouveaux NFTs adossés à un bien réel seront proposés à la vente à la fin du mois d’octobre. Ce sera l’occasion parfaite pour rejoindre pleinement l’écosystème Wincity.

