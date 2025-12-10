L'entreprise de cet ex-candidat à la Maison-Blanche veut acheter jusqu'à 500 millions de dollars de bitcoins

Strive, une Bitcoin Treasury Company cofondée par l'ex-candidat à la Maison-Blanche Vivek Ramaswamy, a levé 500 millions de dollars. Retour sur cette levée de fonds promettant de nouveaux investissements.

Strive de Vivek Ramaswamy lève 500 millions de dollars pour acheter encore plus de bitcoins

Entre 2023 et 2024, Vivek Ramaswamy a fait parler de lui en devenant en même temps que Robert Francis Kennedy Jr., le premier candidat à une élection présidentielle américaine à accepter les dons en Bitcoin (BTC) pour sa campagne. Par la suite, l'intéressé a multiplié les déclarations pro-crypto, avant de retirer sa candidature pour soutenir Donald Trump. Cela lui avait valu une place à la tête du fameux Department of Government Efficiency (DOGE) aux côtés d'Elon Musk, une place qu'il a rapidement abandonnée pour retourner vaquer à ses propres occupations.

En 2022, Vivek Ramaswamy a cofondé Strive aux côtés d'Anson Frericks et, bien qu'il ait laissé son siège de président exécutif pour se concentrer sur ses ambitions présidentielles, son entreprise a adopté un modèle de Bitcoin Treasury Company en mai dernier.

🔎 Quelles sont les principales Bitcoin Treasury Companies ?

Avec 7 525 bitcoins en réserve, Strive s'inscrit aujourd'hui comme la 14ᵉ entreprise cotée avec le plus de BTC, et pourrait prochainement remonter au classement avec sa nouvelle annonce.

En effet, la société a dévoilé l'émission et la vente d'actions préférentielles à taux variable pour 500 millions de dollars, qui serviront notamment à effectuer de nouvelles acquisitions :

Strive prévoit d'utiliser le produit net [de ce] programme à des fins générales, notamment pour l'acquisition de bitcoins et de produits dérivés, le financement du fonds de roulement, l'achat d'actifs générateurs de revenus afin de développer son activité, d'autres investissements, le rachat d'actions ordinaires de catégorie A et/ou le remboursement de sa dette. Strive pourra également utiliser ce produit pour financer des acquisitions d'entreprises, d'actifs ou de technologies complémentaires à son activité actuelle.

Investissez dans des actions liées à la crypto avec XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

En bourse, soulignons que les performances de son action ordinaire ASST s'inscrivent dans la continuité de celles de la plupart des Digital Assets Treasuries (DAT). Et pour cause, après avoir progressé de plus de 2 000 % suite à son changement de direction au printemps dernier, le prix de ladite action a finalement chuté de 92 % depuis :

Cours de l'action ASST en données quotidiennes

👉 Dans l'actualité également — La Treasury « Bitcoin-native » Twenty One de Tether annonce la cotation de son action XXI

Tandis que l'entreprise est capitalisée à 882 millions de dollars en bourse, elle détient l'équivalent de 700 millions de dollars de bitcoins, au prix actuel du BTC. En fonction de la quantité qui sera achetée prochainement, nous pourrons voir l'évolution de ce ratio.

Gagnez jusqu'à 100 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg (jusqu'au 31/12)

Sources : Communiqué de presse, TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.