La Treasury « Bitcoin-native » Twenty One de Tether annonce la cotation de son action XXI

Dans la série des Bitcoin treasuries qui sont apparues au cours de l’année, voici venu le temps du géant des stablecoins Tether avec sa société Twenty One, dont l’action XXI va faire son entrée en Bourse ce 9 décembre. On fait le point.

La Bitcoin Treasury Twenty One lance le trading de ses actions XXI

Face à une augmentation constante, il devient difficile d'estimer le nombre de Digital Asset treasuries (DAT) lancées depuis le début de l'année, même en se limitant uniquement à celles qui ont choisi la voie la plus classique en basant leur stratégie sur une accumulation de Bitcoin.

Une multitude au sein de laquelle la société leader du marché des stablecoins Tether est venue s'inscrire en avril dernier, avec l'annonce d'un projet baptisé « Twenty One » construit en partenariat avec la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitfinex, le groupe SoftBank et la figure historique de la scène Bitcoin, Jack Mallers.

Au programme : une société présentée comme « Bitcoin-native » afin de tenter de la différencier des Bitcoin Treasuries classiques. Pourtant, le modèle reste assez similaire, si l'on considère que l'opération repose sur une mutation de l'entreprise Cantor Equity Partners, déjà cotée en bourse sous le ticker CEP, à l'aide d'une procédure de type Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

Suite à cette étape décisive, il ne restait plus qu'à officialiser les choses avec le lancement du trading des actions ordinaires de classe A de Twenty One à la Bourse de New York (NYSE), sous le ticker « XXI ». Une opération qui intervient ce 9 décembre.

Être cotés au NYSE, c’est donner à Bitcoin la place qu’il mérite sur les marchés mondiaux et offrir aux investisseurs le meilleur de Bitcoin : sa solidité en tant que réserve et le potentiel de hausse d’une entreprise construite sur lui. Jack Mallers

La 3e plus grande entreprise mondiale détentrice de Bitcoin

Dans les faits, la société Twenty One détient actuellement un total de 43 500 BTC (environ 4 milliards de dollars) dans sa trésorerie, ce qui en fait la 3e plus importante Bitcoin Treasury cotée en bourse au niveau mondial, devant le leader Strategy (660 624 BTC) et Mara Holdings (53 250 BTC).

Une position qui ne permet pas à l'action de Cantor Equity Partners - prochainement Twenty One - de résister à la crise qui frappe ce secteur, malgré une hausse initiale et fulgurante de 370 % qui laisse désormais place à une baisse supérieure à 70 % depuis son sommet du 1er mai à 50 dollars.

Et autant dire que les choses ne se présentent pas mieux actuellement, avec une projection du cours pour le moment annoncée en baisse de presque 30 % durant la période de fermeture des places boursières américaines. Un montant qui correspond presque exactement au prix des actions PIPE proposées en avril dernier.

L'action de Cantor Equity Partners affiche une baisse de 70 % depuis son sommet du 1er mai

Mais pas d'inquiétudes à avoir, selon ses fondateurs, car la société Twenty One « prévoit de créer un ensemble d’activités centrées sur Bitcoin, destinées à générer des revenus récurrents et à renforcer l’engagement institutionnel envers Bitcoin » en parallèle de sa stratégie d’accumulation.

Source : Communiqué de presse

