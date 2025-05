Pourquoi Tether a acheté pour 458,7 millions de dollars de Bitcoin ?

Tether continue de parier gros sur le Bitcoin. En injectant près d’un demi-milliard de dollars dans les réserves de Twenty One Capital, souhaite renforcer ses positions avant la finalisation d’une fusion avec Cantor Equity Partners via une SPAC. Le but : faire de ce fonds le véhicule d’investissement Bitcoin le plus puissant du marché.

Tether renforce son soutien à Twenty One Capital avec un achat massif de Bitcoin

Le 9 mai dernier, Tether, émetteur du stablecoin USDT et affiliée à la plateforme d’échange Bitfinex, a acquis 4 812,2 BTC, pour un montant total de 458,7 millions de dollars au cours actuel du Bitcoin, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et publié le 13 mai. Les actifs ont été transférés dans un portefeuille séquestre au nom de Twenty One Capital, société d’investissement Bitcoin que Tether soutient activement.

Ce nouveau rachat fait passer les avoirs de Twenty One Capital à 36 312 BTC, dont 31 500 BTC sont actuellement détenus par Cantor Equity Partners en attendant la finalisation de la fusion des deux entités via une Special Purpose Acquisition Company (SPAC). L’objectif de cette SPAC : coter en bourse Twenty One Capital sans passer par une introduction en bourse classique (IPO). Une fois cette opération achevée, Twenty One Capital sera coté en bourse sous le ticker XXI.

Jack Mallers, le PDG de Twenty One et Strike, s'est exprimé sur la fusion à venir ce 13 mai :

Nous sommes déjà dans le processus d’approbation de la fusion. Mais nous ne donnons pas encore de date précise pour la finalisation.

Le projet est ambitieux. Tether, Bitfinex et SoftBank sont les piliers financiers de l’opération. À eux trois, ils prévoient d’alimenter la future entité avec environ 42 000 Bitcoin à son lancement : 23 950 BTC de Tether, 10 500 BTC de SoftBank (pour un investissement de 900 millions de dollars) et 7 000 BTC de Bitfinex, convertis en actions à 10 dollars l’unité.

Supplanter MicroStrategy ? L’ambition de Twenty One Capital

L’objectif de Twenty One Capital n'est certainement pas un mystère. Dans une présentation adressée à la SEC en avril, la société indiquait vouloir devenir la référence pour les investisseurs cherchant une exposition pure au Bitcoin, devant Strategy, anciennement MicroStrategy – la société de Michael Saylor qui détient actuellement 568 840 Bitcoin.

Nous voulons offrir une solution capital-efficient pour accéder au Bitcoin, avec des opérations Bitcoin-native et une flexibilité accrue pour lever des fonds stratégiques.

Contrairement aux standards de Wall Street, Twenty One ne compte pas se baser sur le bénéfice par action comme indicateur de performance sur le Bitcoin par action, qui permet aux investisseurs de détenir indirectement du Bitcoin.

Twenty One Capital devient ainsi le troisième plus grand détenteur de Bitcoin parmi les entreprises cotées, derrière Strategy et la société de minage MARA Holdings, qui possède 48 237 BTC.

Depuis l’annonce, l’action de Cantor Equity Partners a connu un pic, passant de 10,65 dollars à 59,73 dollars le 2 mai, avant de redescendre à 29,84 dollars, tout en gagnant 5,2 % supplémentaires après l’annonce de l’achat massif de Bitcoin.

