Tether va lancer sa propre IA — Des fonctionnalités USDT et Bitcoin sont au programme

Ce lundi, Paolo Ardoino, le PDG de Tether, a annoncé que son entreprise allait lancer sa propre intelligence artificielle (IA) prochainement. Voici ce que nous savons.

Tether est sur le point de lancer son intelligence artificielle (IA)

Alors que le secteur de l’intelligence artificielle (IA) est en plein boom depuis quelques années, nous avons pu constater à plusieurs reprises un intérêt grandissant de la part de Tether. Si cette activité secondaire ne faisait pas nécessairement l’actualité régulière du groupe, cela pourrait être en passe de changer, à en croire l’annonce du PDG, Paolo Ardoino.

Sur X, l’intéressé a effectivement indiqué ce matin que tether.ai arrivait bientôt, et cette nouveauté promet des fonctionnalités particulièrement intéressantes :

Un environnement IA opérationnel entièrement open source, capable de s’adapter et d’évoluer sur n’importe quel matériel ou appareil — sans clés d’API, sans point de défaillance central, entièrement modulaire et composable, avec un WDK [kit de développement de wallet, ndlr] pour permettre les paiements en USDT et en Bitcoin. La technologie Tether AI permettra de créer un réseau pair-à-pair inarrêtable de milliards d’agents IA.

Bien que cela ne soit pas précisé dans l’annonce, il y a fort à parier que l’entreprise Northern Data Group soit impliquée dans le processus. Et pour cause, Tether a commencé à investir dans la société dès l’automne 2023, jusqu’à en devenir l’actionnaire majoritaire.

En octobre dernier, la société avait annoncé sa volonté de se détourner du minage de Bitcoin (BTC), afin de se concentrer sur l’intelligence artificielle.

Après un début d’année difficile, durant lequel le prix de l’action NB2 de Northern Data Group a été divisé par 2, son prix évolue actuellement en hausse d’environ 4 % sur la séance du jour, à 23,44 dollars, et une capitalisation de 1,44 milliard de dollars :

Cours de l’action NB2 en données quotidiennes

Si Tether est aujourd’hui le leader du secteur des stablecoins, il sera intéressant de voir si et comment l’entreprise parviendra à se faire une place parmi les géants de l’intelligence artificielle. À l’heure où beaucoup héritent des problématiques du Web2 en matière de données concentrées chez un seul et même acteur, les promesses de Tether quant à la dimension pair à pair de son IA pourraient lui offrir un certain avantage concurrentiel.

En ce qui concerne une éventuelle date de sortie, nous devrons encore patienter pour plus d’informations.

