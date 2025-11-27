« Une nouvelle ère de la corruption » – un rapport de la Commission des affaires judiciaires pointe les relations troubles de Trump avec les cryptomonnaies

Les accusations de conflit d’intérêt, voire de corruption, pleuvent sur Donald Trump. Le président des États-Unis, dont la famille s’est enrichie de plusieurs milliards de dollars de dollars grâce aux cryptomonnaies, fait l’objet d’un rapport accablant de la Commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants.

Un rapport accablant vise les liens de Donald Trump avec les cryptomonnaies

Initié par les démocrates, le rapport paru cette semaine souligne que Donald Trump aurait directement bénéficié de ses propres décisions prises concernant les cryptomonnaies. Un conflit d’intérêts majeur selon la publication, qui va même plus loin : le président des États-Unis serait corrompu :

Le président Trump et sa famille ont empoché des milliards de dollars grâce à une corruption d’une ampleur sans précédent. Ce rapport montre comment le président a tiré parti de sa fonction pour devenir un milliardaire de la crypto.

Le rapport souligne que la famille Trump a enregistré 800 millions de dollars de vente de tokens dans la première moitié de l’année 2025. La somme totale de cryptomonnaies détenues serait de l’ordre de plusieurs milliards de dollars, jusqu’à 11,6 milliards de dollars selon les sources.

Selon le rapport des démocrates de la Chambre des affaires judiciaires, il ne s’agit pas uniquement d’opportunisme financier, mais bien d’un système qui aurait été mis en place par Donald Trump et ses proches :

Il a construit cette fortune depuis le Bureau ovale en orientant les investissements vers l’entreprise familiale, en protégeant ses investisseurs contre les enquêtes et poursuites fédérales pour fraude et violations des lois sur les valeurs mobilières, en escroquant sa base politique et en affaiblissant les agences fédérales normalement chargées d’enquêter sur la corruption et de surveiller les acteurs problématiques en ligne.

Des lois favorisant les investissements dans le secteur des cryptomonnaies

Les initiatives crypto de la famille Trump sont trop nombreuses pour être énumérées. On peut citer une plateforme d’échange World Liberty Financial et son token associé (WLFI), un memecoin (TRUMP), une trésorerie en Bitcoin, un stablecoin (USD1), des activités liées au mining, ou encore des NFTs à l’effigie du président.

Le rapport souligne que cette accumulation a été très rapide et pose question sur les lois entourant le financement de campagnes politiques :

Sa capacité à accumuler des milliards de dollars en cryptomonnaies en moins d’un an met en évidence les failles flagrantes de notre système de financement des campagnes, ainsi que de nos lois sur les conflits d’intérêts, le lobbying et la corruption.

Le rapport évoque également les lois modifiées par Donald Trump pour favoriser l’écosystème : la suppression de lois héritées de l’époque Biden, la cessation de plusieurs actions en justice majeures (Changpeng Zhao, Coinbase, Ripple, Crypto.com...), ainsi que la suppression d’un groupe de surveillance des cryptomonnaies au sein du département de la Justice.

Or cette clémence avait un but selon le rapport : les entreprises qui en ont bénéficié sont celles qui ont largement donné à la campagne présidentielle républicaine.

Soutien de l’industrie crypto

Les professionnels du secteur ont en effet été parmi les plus grands donateurs de la campagne de Donald Trump. Peu de temps après son investiture, le président a également récompensé les plus grands détenteurs de son memecoin TRUMP par un dîner exclusif. Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a aussi fortement soutenu financièrement la société World Liberty Financial avant d’obtenir la grâce présidentielle.

Le rapport pointe donc du doigt ce qui constitue selon lui des actes de corruption, qui vont au-delà de simples soutiens :

Les informations dont nous disposons démontrent clairement que des acteurs étrangers et des intérêts corporatifs achètent l’accès au Président et des faveurs de sa part, ainsi que de membres de son administration, en investissant dans les activités de cryptomonnaies de sa famille et en effectuant de larges dons manifestement motivés politiquement.

Peu d’actions judiciaires à ce stade

Bien que les accusations de ce type se multiplient, il n’y a à ce stade pas d’action judiciaire majeure intentée à l’encontre du président. On note cependant une enquête en cours suite à un investissement de plusieurs milliards de dollars d’un fonds émirati dans la société de la famille Trump, World Liberty Financial.

Aujourd’hui, plusieurs rapports circulent cependant, pour déterminer si les cryptomonnaies permettent réellement d’acheter un accès au président des États-Unis. Un projet de loi est également à l’étude, pour empêcher les élus de détenir des cryptomonnaies.

L’attaché de presse de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a réagi à ce rapport issu du camp démocrate, affirmant qu’il n’existait pas de conflit d’intérêts :

Les tentatives persistantes des médias de fabriquer des conflits d’intérêts sont irresponsables et renforcent la méfiance du public envers ce qu’il lit. Ni le président ni sa famille n’ont jamais été impliqués, ni ne seront jamais impliqués, dans des conflits d’intérêts.

Source : Chambre des représentants

