« Nous faisons des États-Unis la superpuissance du Bitcoin » : Donald Trump réaffirme ses ambitions pro-crypto

Mercredi à Miami, Donald Trump a touché quelques mots sur les cryptomonnaies à l’occasion d’un long discours, affirmant faire « des États-Unis la superpuissance du Bitcoin ». Revenons plus en détail sur ses propos.

le 6 novembre 2025 à 19:00.

2 minutes de lecture

Vincent Maire

« Nous faisons des États-Unis la superpuissance du Bitcoin » : Donald Trump réaffirme ses ambitions pro-crypto
Bitcoin

101682.0$

Bitcoin

Donald Trump réaffirme ses ambitions pour les États-Unis dans l’industrie crypto

Entre hier et ce jeudi, Miami accueille l’America Business Forum, à l’occasion duquel le président américain Donald Trump a pris la parole sur scène une heure durant.

Au cours de cette intervention, Donald Trump a brièvement évoqué les cryptomonnaies durant quelques secondes, réaffirmant ses ambitions pour son pays :

blockquote icon

Nous faisons des États-Unis la superpuissance du Bitcoin, la capitale mondiale des cryptomonnaies.

💡 Chute du Bitcoin : Est-ce le moment d’investir en crypto ?

Un an après son élection, l’intéressé a effectivement mis ses promesses de campagne en application, malgré quelques initiatives personnelles douteuses, en libérant de secteur de ce qui a été surnommé l’opération Choke Point 2.0 sous la présidence de Joe Biden.

D’ailleurs, Donald Trump, dans le style qui lui est propre, est revenu sur cette guerre anti-crypto, qui a rythmé les actualités des années précédentes aux États-Unis :

blockquote icon

J’ai également signé des décrets historiques pour mettre fin à la guerre du gouvernement fédéral contre les cryptomonnaies. Le secteur des cryptomonnaies, autrefois sous tutelle, ne l’est plus, car il est devenu un secteur majeur. Je connais beaucoup de personnes et d’entrepreneurs brillants qui investissent également dans les cryptomonnaies, ce qui allège considérablement la pression sur le dollar. Ce secteur a de nombreux effets positifs, et nous y sommes pleinement engagés. Biden a été impitoyable envers les cryptomonnaies. Ils s’en prenaient à ces acteurs du secteur, c’était terrible.

👉 Dans l’actualité également — Le maire de Miami affirme avoir gagné 300 % grâce à son salaire en Bitcoin

Malgré l’adoption manifeste du secteur institutionnel, qui avait toutefois déjà connu une forte accélération en 2024, les cours des cryptomonnaies connaissent actuellement quelques turbulences, et à ce titre, il conviendra de voir comme réagiront les institutionnels en cas de bear market avéré.

En attendant, le cours du BTC affiche 103 200 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de 1,4 % sur les dernières 24 heures.

Source : YouTube

Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

Tout voir
Bitcoin

