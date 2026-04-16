L'ETH est « probablement en voie d’atteindre les 60 000 dollars », selon le président de Bitmine

Rarement avare de prévisions optimistes concernant le prix de l'ETH, Tom Lee, le président de Bitmine, a réitéré mercredi. Pour lui, l'Ether pourrait atteindre 60 000 dollars dans quelques années.

le 16 avril 2026 à 12:00.

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Vincent Maire

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Tom Lee imagine un ETH à 60 000 dollars

À l’occasion de la Paris Blockchain Week, Tom Lee, le président de Bitmine, a de nouveau appuyé sa thèse d’un bear market de faible amplitude, parlant à cette occasion d’un « mini hiver crypto ». Pour lui, les marchés ont déjà atteint leurs points bas, tandis que la tokenisation et les agents IA pourraient propulser les cours vers de nouveaux plus hauts.

Selon des propos rapportés par nos confrères de Cointelegraph, l’intéressé estime ainsi que le prix de l’ETH est « probablement en voie d’atteindre les 60 000 dollars » au cours des prochaines années.

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Un ETH à 60 000 dollars ? Peut-être ; mais quand et comment ? Derrière cette folle prévision, il convient surtout de souligner qu’une telle performance reviendrait à multiplier le cours actuel de l’actif par 25,51, ce qui nous donnerait une capitalisation de 7 243 milliards de dollars, sur la base de l’offre actuelle, soit 50 % de plus que celle de NVIDIA.

En comparaison, cela correspond à environ 2,76 fois la capitalisation totale crypto d’aujourd’hui. De plus, si l’ETH et le BTC conservaient le même ratio qu’aujourd’hui, ce dernier aurait alors une capitalisation de 38 244,12 milliards de dollars, soit plus que l’or aujourd’hui.

Ainsi, un tel optimisme de la part de Tom Lee s’apparente surtout à une manière de justifier ses achats déraisonnés d’Ethers, qui ont d’ailleurs engendré 3,82 milliards de dollars de pertes au dernier trimestre.

👉 À lire également — Bitmine et ses 3,8 milliards de « pertes » – La plus grande Ethereum Treasury peut-elle survivre ?

Certes, rien n’interdit à l’ETH d’atteindre un jour une capitalisation aussi importante, mais la manière dont cela pourrait arriver reste encore difficile à imaginer de manière sérieuse dans la situation actuelle.

Par rapport à 2020, par exemple, la blockchain Ethereum est aujourd’hui bien plus évoluée, tandis qu’en parallèle, le réseau est devenu un véritable laboratoire d’expérimentation pour la tokenisation. Pourtant, les performances de l’ETH lors du dernier bull run ont été ridicules. En bourse, les performances de Bitmine sont aussi à l’image de la situation, avec une chute du titre de plus de 86 % depuis le point haut de juillet 2025, quand la narrative des Digital Assets Treasuries (DAT) parvenait encore à créer l’illusion.

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Source : Cointelegraph

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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