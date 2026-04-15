Bitmine et ses 3,8 milliards de « pertes » – La plus grande Ethereum Treasury peut-elle survivre ?

Bitmine est la plus grande Ethereum Treasury Company au monde et le seul prototype à grande échelle d'une trésorerie d'entreprise construite sur autre chose que du Bitcoin. Elle vient d'afficher 3,82 milliards de dollars de « pertes » en un trimestre. Est-elle sur le point de disparaître ?

3,82 milliards de pertes : un chiffre spectaculaire, une réalité comptable

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) a déclaré une perte nette de 3,82 milliards de dollars pour le trimestre clos le 28 février 2026, contre une perte de seulement 1,15 million de dollars sur la même période l'an dernier. Sur 6 mois, la perte cumulée dépasse les 9 milliards de dollars.

Mais derrière ce gouffre apparent se cache une réalité comptable bien précise. L'essentiel de cette perte, soit 3,78 milliards de dollars, correspond à des moins-values latentes sur les ETH détenues en portefeuille. Bitmine n'a pas dépensé ces sommes : c'est la chute du cours de l'Ether (ETH) qui a mécaniquement dégradé la valeur comptable de ses actifs.

La société détenait 4,87 millions d'ETH au 12 avril 2026, achetés à un prix moyen de 2 206 dollars l'unité. Avec un ETH à environ 2 331 dollars ce 15 avril, la position reste techniquement dans le vert en termes d'acquisition. Mais loin, très loin des sommets : l'ETH avait culminé à 4 946 dollars en août 2025 avant de décrocher lourdement.

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Le pari des 5 % de l'offre totale d'ETH

Bitmine ne cache pas ses ambitions. L'entreprise s'est fixé pour objectif de contrôler 5 % de l'offre totale d'Ether en circulation. Avec ses 4,87 millions de tokens, elle en détient déjà environ 4,04 %.

Malgré les difficultés, Tom Lee, président de Bitmine, maintient son optimisme : « Bitmine a continué d'acheter de l'Ethereum, car nous considérons cette correction comme une opportunité d'entrée attractive, compte tenu de fondamentaux solides. » Il affirme même que la société a accéléré ses achats ces 4 dernières semaines, estimant que l'Ether se trouve dans les dernières phases d'un « mini hiver crypto ».

Cette stratégie rappelle clairement celle de Strategy avec le Bitcoin. Bitmine est d'ailleurs désormais la 2e plus grande trésorerie crypto d'entreprise au monde, derrière Strategy. Mais c'est aussi bien plus que ça : Bitmine est aujourd'hui le seul véritable prototype d'une Ethereum Treasury Company à grande échelle. Aucune autre entreprise n'a misé autant sur un actif autre que le Bitcoin. Le modèle est inédit et son verdict le sera aussi.

La récente montée au New York Stock Exchange, depuis le NYSE American, n'est pas anodine dans ce contexte. Elle ouvre potentiellement à Bitmine de nouveaux leviers de financement : émissions obligataires, instruments dérivés liés à l'ETH, voire des produits structurés comparables aux notes convertibles que Strategy a utilisées pour financer ses achats massifs de bitcoins.

Le staking : l'atout que Strategy n'a pas

C'est ici que la comparaison avec Strategy tourne à l'avantage de Bitmine sur le papier. Contrairement au Bitcoin, l'Ether peut être placé en staking, ce qui offre une forme de rendement passif que le Bitcoin ne permet pas nativement.

À ce jour, Bitmine a staké 3 334 637 ETH, soit environ 68 % de ses avoirs totaux, générant un rendement annualisé de 2,89 %. Ainsi, elle anticipe 212 millions de dollars de revenus annuels issus du staking seul. Sur le dernier trimestre, les récompenses de staking ont déjà rapporté environ 10 millions de dollars, soit la quasi-totalité du chiffre d'affaires de 11,04 millions de dollars enregistré sur la période.

Mais ces projections méritent d'être nuancées. Le taux de rendement du staking sur Ethereum n'est pas fixe. Il diminue mécaniquement à mesure que davantage de validateurs rejoignent le réseau et que le total d'ETH stakés augmente. Si la tendance se poursuit, le taux de 2,89 % pourrait se comprimer significativement, ramenant les 212 millions projetés à un chiffre bien inférieur. Cette sensibilité au rendement est un risque structurel que Bitmine ne contrôle pas et qui modifie l'équation de viabilité à moyen terme.

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Survie menacée ou modèle viable ?

La vraie question est de savoir si ce modèle peut tenir dans la durée. Bitmine dispose encore de 719 millions de dollars de liquidités, complétées par une participation de 200 millions de dollars dans Beast Industries et de 85 millions dans Eightco Holdings. De quoi tenir plusieurs années sans avoir à vendre un seul ETH, même en marché baissier prolongé.

Le scénario catastrophe serait celui d'un ETH qui s'effondrerait durablement sous le prix moyen d'acquisition de 2 206 dollars, forçant la société à liquider une partie de ses avoirs. Mais à ce stade, les pertes restent purement comptables et non réalisées. La trésorerie semble suffisante pour absorber plusieurs trimestres difficiles.

Ce qui rend le cas Bitmine fascinant, c'est précisément son caractère inédit. Il n'existe aucun précédent à cette échelle pour une Ethereum Treasury Company. Strategy a tracé la voie avec le Bitcoin, mais le modèle de Bitmine est différent : il repose sur une crypto éligible au staking grâce auquel il est possible de recevoir un rendement régulier.

Si l'ETH retrouvait des niveaux proches de ses sommets, la stratégie s'avérerait brillante. Si le marché s'enlise et que les taux de staking se compriment, les 212 millions projetés pourraient ne pas suffire. Le verdict de la survie de Bitmine n'appartient qu'au marché.

👉 Liste des Ethereum Treasury Companies : ces entreprises cotées qui accumulent des ETH

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