Malgré des pertes latentes records Strategy et BitMine poursuivent leur accumulation

Alors que le marché crypto continue de plonger, les leaders des Digital Asset Treasuries (DAT), Strategy et BitMine, poursuivent leurs achats de manière imperturbable. Une décision qui pose question, face aux pertes latentes importantes qu’elles affichent à l’heure actuelle.

Strategy a acheté plus de 41 000 BTC depuis le début de l'année

La situation apparaît comme délicate pour le secteur largement émergent des Digital Asset Treasuries (DAT), face à une baisse du marché crypto visiblement inscrite sur la durée. Une situation d'autant plus critique pour les sociétés cotées en bourse qui sont arrivées tardivement dans cette course à l'accumulation de cryptomonnaies.

En effet, même le leader mondial de la détention de Bitcoin, Strategy, affichait des pertes latentes estimées à plus de 17,4 milliards de dollars pour le 4e trimestre de 2025. Une instabilité à l'origine d'une remise en cause inquiétante de sa présence dans certains indices boursiers du MSCI, finalement abandonnée en début d'année.

Des péripéties boursières qui n'empêchent pas la société de Michael Saylor de poursuivre ses achats réguliers de BTC, alors même que le cours de son action MSTR affiche un recul important de 60 % sur l'année écoulée, et de presque 70 % depuis son sommet du mois de juillet dernier à 434,60 dollars.

L'action MSTR de Strategy enregistre une baisse importante

En effet, la société Strategy vient d'annoncer l'achat de 855 BTC supplémentaires, portant le total de ses acquisitions depuis le début de l'année à 41 002 BTC. Un message clair à ses détracteurs : la baisse du Bitcoin s'impose comme une opportunité à saisir et non pas comme une crise à gérer.

Strategy a acheté 855 BTC pour environ 75,3 millions de dollars à environ 87 974 dollars par bitcoin. Au 1er février 2026, nous détenons 713 502 BTC acquis pour environ 54,26 milliards de dollars à environ 76 052 dollars par bitcoin.

BitMine a acheté 41 788 ETH au cours de la dernière semaine

Une situation dans laquelle se retrouve également la société BitMine, désormais positionnée comme la cheffe de file des Ethereum Treasuries avec plus de 3,5 % de la quantité disponible d'ETH inscrite à son bilan, mais également des pertes latentes estimées à presque 7 milliards de dollars.

Une situation qui laissait imaginer comme principale conséquence un ralentissement nécessaire dans ses achats d'Ether. De toute évidence, cette option ne s'inscrit pas dans sa feuille de route en ce début d'année, face à une hausse sans précédent de l'activité sur la blockchain Ethereum qui change clairement la donne par rapport aux cycles baissiers précédents, selon son PDG, Tom Lee.

🗞️ Crypto Treasuries : Strategy franchit son point de rupture pendant que BitMine affiche 7 milliards de pertes

Au cours de la semaine écoulée, nous avons acquis 41 788 ETH. BitMine achète régulièrement de l’Ethereum, car nous considérons ce repli comme attractif compte tenu du renforcement des fondamentaux. Selon nous, le prix de l’ETH ne reflète pas sa forte utilité ni son rôle en tant qu’avenir de la finance. Tom Lee

La période de baisse actuelle sur le marché des cryptomonnaies est de celles qui font passer les personnages comme Michael Saylor et Tom Lee pour des fous. Mais ils pourraient rapidement se transformer en génies de la finance lorsque le marché repartira pour de nouveaux sommets.

Sources : Strategy, BitMine

