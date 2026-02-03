Quels objectifs baissiers pour le BTC ? - Analyse on-chain avec Prof. Chaîne

Alors que le momentum baissier s'intensifie pour le BTC, nombreux se demandent jusqu'où parait-il chuter. Une zone comprise entre 55 000 $ et 40 000 $, correspondant à une baisse potentielle de –56 % à –68 % depuis l’ATH d’octobre 2025, attire notre attention.

Bitcoin est mort, vive Bitcoin !

Le cours du BTC plonge sous le support des 85 000 $, entérinant le scénario de dead cat bounce que nous redoutions durant nos précédentes analyses.

Le risque de voir s’installer une tendance baissière prolongée au cours de l’année 2026 est désormais très élevé, le marché entrant dans une phase avancée de son bear market.

Dans ce contexte, quelles zones de prix pourraient agir comme plancher pour ce nouveau cycle baissier ? Jusqu’où le BTC pourrait-il chuter ? Les données on-chain nous apportent des éléments de réponse.

Figure 1 : Cours quotidien du BTC

Changement de régime

Afin de mieux saisir la situation actuelle du marché, évaluons la position du BTC sur le long terme. Pour ce faire, poursuivons le suivi du pourcentage d’offre en profit, ainsi que de ses moyennes quadriennale et cumulée.

Cette métrique mesure la rentabilité de l’offre en circulation afin d’estimer si le marché se situe en zone de surachat, de survente ou à l’équilibre. Les moyennes quadriennale et cumulée servent de seuils de référence pour distinguer les conditions de marché haussières et baissières.

La correction de fin 2025 a fait chuter cet indicateur sous ces deux niveaux, estimés autour de 75 %. Historiquement, le marché du BTC sort des conditions de bull market lorsque moins de trois bitcoins sur quatre sont détenus en profit. Le rejet de ce seuil au cours des semaines suivantes a ainsi renforcé la crédibilité du scénario de dead cat bounce.

Plus récemment, l’indicateur est passé sous ses seuils statistiques bas (en vert), marquant l’entrée dans des conditions de marché dégradées, où la baisse de rentabilité pousse progressivement les investisseurs à capituler. Ce type de phase correspond souvent à l’émergence des meilleures opportunités d’achat à long terme.

Figure 2 : Pourcentage d'offre en profit du BTC

En appliquant ce même cadre d’analyse au ratio MVRV, qui estime la rentabilité latente moyenne des BTC en circulation, la situation apparaît légèrement différente.

Bien qu’un rejet de ses moyennes ait eu lieu à la mi-janvier, l’indicateur n’a pas encore atteint ses seuils statistiques bas. Historiquement, ces niveaux sont généralement atteints lors de la phase terminale d’un cycle baissier, ce qui pourrait encore nécessiter plusieurs mois.

En somme, si le marché du BTC semble bien entrer dans une phase de bear market après le cycle haussier de 2023–2025, il est encore prématuré d’affirmer que les soldes sont terminées.

Figure 3 : Ratio MVRV du BTC

Enfin, comme pour le pourcentage d'offre en profit, le ratio SOPR du BTC a chuté sous ses niveaux statistiques bas (en vert), indiquant qu'une prise de perte significative a été déclenchée par la récente perte du support des 85 000 $. Il semble qu'une capitulation locale ait eu lieu au cours de la semaine passée, les investisseurs accusant le coup en liquidant leurs avoirs.

Toutefois, l’ampleur des pertes réalisées demeure limitée comparée aux capitulations extrêmes observées lors des phases terminales des bear markets précédents (décembre 2018 et novembre 2022). Cela suggère que d’importantes opportunités d’achat pourraient encore émerger dans les semaines ou mois à venir.

Figure 4 : Ratio SOPR du BTC

Le Momentum Oscillator du BTC agrège les données de rentabilité de l’offre, de comportement des investisseurs et de prise de profit/perte afin de produire un signal synthétique.

Il affiche actuellement des signaux statistiques baissiers, décrivant un environnement dégradé où les corrections incitent progressivement les investisseurs à capituler. Néanmoins, le momentum baissier n’a pas encore atteint son paroxysme, le seuil de rentabilité moyen du marché se situant à des niveaux inférieurs.

Figure 5 : Oscillateur du Momentum du BTC

Zones d'opportunité

Après le rejet de ses résistances on-chain, le BTC entre dans la phase avancée de son cycle baissier. Historiquement, ce type de configuration a conduit à une progression du prix vers deux seuils clés :

le prix réalisé, correspondant au coût de base moyen des BTC en circulation ;

le prix d’équilibre, qui pondère cette rentabilité latente par l’ancienneté de l’offre.

Lors des cycles précédents, les paroxysmes baissiers ont été atteints sous ces deux niveaux, lors d’une capitulation finale entraînant un épuisement progressif de la pression de vente. Ces seuils se situent actuellement dans une zone comprise entre 55 000 $ et 40 000 $, correspondant à une baisse potentielle de –56 % à –68 % depuis l’ATH d’octobre 2025.

Figure 6 : Prix réalisé , des STH, Juste Prix et Prix d'équilibre du BTC

En combinant le prix réalisé et ses variantes à court et long terme, il est possible d’identifier les étapes typiques de formation d’un plancher de bear market :

le cours du BTC passe sous l’ensemble de ses prix réalisés, indiquant une pression généralisée sur toutes les cohortes d’investisseurs ; le prix réalisé des investisseurs à court terme passe sous celui des investisseurs à long terme, signalant que les nouveaux entrants achètent à un prix inférieur à celui des acteurs les plus aguerris ; le prix spot repasse au-dessus du prix réalisé, permettant à la rentabilité à court terme de soutenir un nouveau cycle de croissance.

Une fenêtre d’opportunité de quelques semaines se forme généralement lorsque les étapes 1 et 2 se superposent. Elle décrit un retour progressif à l’équilibre après la capitulation finale.

À ce stade, le marché du BTC demeure encore éloigné de ces conditions, lesquelles pourraient nécessiter plusieurs mois pour se matérialiser. Étant donné que les cycles baissiers précédents ont duré en moyenne un an, cette phase pourrait émerger à partir d’octobre 2026.

Figure 7 : Prix réalisé moyen, des LTH et des STH pour le BTC

Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

Le BTC entérine son scénario de dead cat bounce et progresse vers la phase avancée de son cycle baissier, succédant au marché haussier de 2023–2025. Cette dynamique marque l’entrée dans des conditions de marché dégradées, où la baisse de rentabilité pousse progressivement les investisseurs à capituler.

L’ampleur des pertes récemment réalisées reste toutefois limitée en comparaison avec celles observées lors des phases terminales des bear markets précédents (décembre 2018 et décembre 2022). Cela suggère que d’importantes opportunités d’achat pourraient encore émerger au cours des semaines et des mois à venir.

Historiquement, les paroxysmes baissiers ont été atteints sous le prix réalisé et le prix d’équilibre, niveaux où survient une capitulation finale accompagnée d’un épuisement progressif de la pression de vente. Ces seuils se situent actuellement dans une zone comprise entre 55 000 $ et 40 000 $, correspondant à une baisse potentielle de –56 % à –68 % depuis l’ATH d’octobre 2025.

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

