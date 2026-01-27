Quelle direction pour le marché du BTC ? - Analyse on-chain avec Prof. Chaîne

Aucune demande notable ne se manifeste sur les marchés spot et futures, qui affichent un biais vendeur marqué. De plus, le contexte de marché actuel se rapproche fortement des fins de marchés haussiers observées début 2018 et début 2022.

À la croisée des chemins

Après un début encourageant pour l'année 2026, le cours du BTC peine à franchir la résistance des 95 000 $ et à maintenir un momentum haussier.

À court terme, l’équilibre entre pression d’achat et comportements de vente reste fragile et déterminant :

soit le marché parvient à absorber la pression vendeuse récente et à relancer un momentum haussier durable ;

soit une phase de correction plus profonde pourrait prendre le dessus (scénario de dead cat bounce).

Laquelle de ces deux éventualités se manifestera dans les semaines à venir ?

👉 C'est quoi l'analyse on-chain ?

Figure 1 : Cours quotidien du BTC

Obtenez le meilleur rendement possible sur vos USDC avec ZyFAI

Position cyclique

Afin de mieux saisir la situation actuelle du marché, prenons un peu de recul et évaluons la position du BTC sur le long terme. Pour ce faire, nous pouvons suivre l’évolution du pourcentage d’offre en profit, ainsi que ses moyennes quadriennale et cumulée.

Cette métrique mesure la rentabilité de l’offre en circulation afin d’estimer si le marché du BTC se situe en zone de surachat, de survente ou à l’équilibre. Les moyennes quadriennale et cumulée servent de seuils de référence pour distinguer les conditions de marché haussières et baissières.

À cet égard, la correction de fin 2025 a fait chuter le pourcentage d’offre en profit sous ces deux niveaux, estimés autour de 75 %. Si le marché du BTC sort historiquement des conditions de bull market lorsque moins de trois bitcoins sur quatre sont détenus en profit, le rejet de ce seuil au cours des semaines suivantes rend l’hypothèse d’un dead cat bounce particulièrement crédible.

De fait, le contexte de marché actuel se rapproche fortement des fins de marchés haussiers observées début 2018 et début 2022. Toutefois, pour confirmer le lancement d’un marché baissier, il sera nécessaire de valider ce dead cat bounce par une poursuite de la baisse sous le support des 85 000 $.

Figure 2 : Pourcentage d'offre en profit du BTC

Un constat très similaire peut être dressé à l’aide du « Juste Prix » (bleu) et du prix moyen d’achat à court terme (cyan), deux métriques dont le fonctionnement a été détaillé dans notre précédente analyse.

En passant sous ces deux modèles de prix en novembre 2025, le BTC a mis un pied dans le territoire du bear market, avant de consolider au-dessus des 85 000 $.

L’enjeu actuel est de déterminer si le marché parviendra à franchir ces deux niveaux à la hausse afin de rétablir une tendance haussière saine, ou s’ils agiront comme des résistances capables de bloquer la reprise du BTC.

Au cours des derniers jours, le bitcoin a rejeté le prix moyen d’achat à court terme, ancrant davantage le marché dans une configuration similaire aux fins de cycle haussier de 2018 et 2022.

Figure 3 : Juste Prix et prix moyen d'achat à court terme

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en janvier*

Équilibre offre/demande

Dans ce type de contexte, une dimension essentielle à surveiller est l’équilibre offre / demande :

si une pression d’achat suffisante se manifeste, le cours du BTC pourra maintenir un momentum haussier et franchir les 95 000 $ ;

si la pression de vente prend le dessus, le marché validera le dead cat bounce et plongera sous les 85 000 $.

En somme, le comportement des investisseurs joue un rôle clé lors des phases de transition entre marchés haussiers et baissiers.

Du côté des investisseurs institutionnels, notamment via les ETF Bitcoin spot, une pression vendeuse notable s’exprime à nouveau, alors que d’importants volumes d’achats étaient encore observés ces dernières semaines.

Il est probable que la réintégration du range après l’échec du franchissement des 95 000 $ ait fragilisé la confiance de ces acteurs, désormais plus hésitants quant à la tendance à court terme.

Figure 4 : Flux d'achat / vente nets des ETF Bitcoin Spot

Sur les exchanges spot centralisés, les pics d’achat ont laissé place à un comportement vendeur marqué cette semaine, avec plus de 1 000 BTC vendus sur Binance et Coinbase.

Si la demande spot était encore présente lors de la tentative de franchissement des 95 000 $, elle s’est rapidement essoufflée, signalant un manque de confiance et d’engagement de la part des investisseurs.

Ce constat renforce le scénario de dead cat bounce, dans lequel les acteurs du marché ne disposent pas d’une conviction suffisante pour conserver leurs positions et finissent par vendre leurs avoirs afin de limiter les pertes.

Figure 5 : Flux d'achat / vente nets des exchanges spot centralisés

Sur les marchés dérivés, la faible spéculation haussière observée aux abords des 95 000 $ s’est transformée en une reprise de la pression vendeuse nette, via l’ouverture de positions short.

Le fait que les spéculateurs se montrent plus enclins à vendre qu’à acheter constitue un signal supplémentaire d’un sentiment de marché dégradé.

Toutefois, un excès de spéculation baissière pourrait, à court terme, offrir des opportunités de short squeeze, susceptibles d’apporter un soulagement temporaire au marché.

Figure 6 : Flux d'achat / vente nets des exchanges futures centralisés

Enfin, les positions longues accumulées au cours des semaines précédentes ont également contribué à la correction du BTC, générant un excès de risque spéculatif dont la tendance haussière se serait volontiers passée.

Après avoir absorbé les liquidités longues situées sous les 90 000 $, il serait préférable que le cours du BTC évite de revisiter les 85 000 $, sous peine d’amorcer une tendance baissière prolongée au cours de l’année 2026.

Figure 7 : Seuil de liquidations sur les marchés futures du BTC

Le marché crypto se complexifie, retrouvez nos experts pour le surperformer

Publicité

Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

Le contexte de marché actuel se rapproche fortement des fins de marchés haussiers observées début 2018 et début 2022. Toutefois, pour confirmer le lancement d’un marché baissier, il sera nécessaire de valider le scénario de dead cat bounce par une poursuite de la baisse du prix sous le support des 85 000 $.

Dans ce type de configuration, une dimension essentielle à surveiller est l’équilibre entre l’offre et la demande :

si une pression d’achat suffisante se manifeste, le cours du BTC pourra maintenir un momentum haussier et franchir la résistance des 95 000 $ ;

si la pression de vente prend le dessus, le marché validera le dead cat bounce et plongera sous les 85 000 $.

À l’heure actuelle, aucune demande notable ne se manifeste sur les marchés spot et futures, qui affichent un biais vendeur marqué, augmentant le risque de voir s’installer une tendance baissière prolongée au cours de l’année 2026.

⌛ Quand acheter du BTC ?

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Academy, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.