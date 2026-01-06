Un début d'année optimiste ? - Analyse on-chain du BTC avec Prof. Chaîne

Nouvelle année, nouvelle reprise du cours du BTC ? Aujourd'hui on fait le point sur les thèses haussières et baissières pour le marché crypto !

Nouvelle année, nouvelle tendance ?

Alors que l’année 2026 commence, le cours du BTC tente une nouvelle fois de franchir la résistance des 95 000 $.

Au même moment, la structure on-chain du marché montre de nouveaux signes encourageants, tandis qu’une orientation des flux de capitaux vers l’ETH et les altcoins commence à se dessiner.

Que peut-on attendre des premières semaines de l'année 2026 ? On fait le point ensemble !

👉 C'est quoi l'analyse on-chain ?

Figure 1 : Cours quotidien du BTC

Un début d'année optimiste

Alors qu’une nouvelle année s’entame, le cours du BTC tente une nouvelle fois de franchir le seuil des 95 000 $. Cette résistance s’oppose à la hausse du marché depuis décembre 2025, ayant déjà été rejetée à deux reprises.

Dans le cas d’une cassure haussière au-delà de ce niveau, tout ne sera pas nécessairement gagné pour le BTC. En effet, pour qu’un retournement de tendance complet soit validé, il faudra également récupérer la résistance des 105 000 $, ce qui ne sera pas une mince affaire.

Une fois ce seuil franchi, les probabilités que le marché aille chercher de nouveaux records de prix au-delà des 125 000 $ redeviendraient majoritaires.

À l’inverse, dans l’éventualité d’un nouveau rejet sous les 95 000 $, il faudra que le support des 85 000 $ tienne afin d’empêcher le BTC de plonger plus profondément, ce qui confirmerait l’installation du bear market que beaucoup redoutent.

Figure 2 : Cours quotidien du BTC et niveaux clés

Par ailleurs, le marché des cryptomonnaies est actuellement témoin d’un potentiel changement structurel particulièrement intéressant : une rotation progressive du capital des valeurs refuges vers les valeurs plus risquées semble se mettre en place depuis le début de l’année.

En effet, le BTC et les stablecoins — considérés comme les actifs les moins volatils du marché — ont vu leur dominance reculer au profit de l’ETH et des altcoins.

Cette évolution suggère une migration des capitaux hors du BTC et des stablecoins en direction de l’ETH et des altcoins, une dynamique qui pourrait déboucher sur une altseason si elle se maintient et gagne en intensité.

Il convient toutefois de rester prudent : ce signal demeure encore récent et devra être surveillé de près afin de déterminer s’il s’agit d’une rotation de capital durable ou d’une simple diversification passagère de début d’année.

Figure 3 : Dominance des différents secteur du marché crypto

Fin de la correction ?

Dans le même temps, la structure on-chain du marché affiche de nouveaux signes encourageants, notamment en ce qui concerne la dynamique à court terme.

Cette évolution est particulièrement visible à travers le graphique du pourcentage d’offre en profit détenue par les investisseurs à court terme (STH), qui mesure la proportion de BTC détenus en profit par les acheteurs récents.

L’indicateur avait atteint 2 % fin novembre 2025, signalant que 98 % de l’offre détenue par les STH était alors en perte. Une valeur extrême, caractéristique d’une phase de capitulation majeure à court terme, souvent suivie par une fin de tendance baissière (comme observé en septembre 2024 et mai 2025).

Depuis, le cours du BTC s’est stabilisé, permettant une amélioration progressive de la rentabilité de l’offre détenue à court terme. À ce jour, près de 27 % de l’offre des investisseurs à court terme est détenue en profit, un contexte plus favorable à un sentiment optimiste et acheteur à court terme.

Figure 4 : Pourcentage d'offre en profit du BTC

Une dynamique similaire est observable sur le ratio SOPR des investisseurs à court terme, qui suit leur comportement de dépense. Après un pic de prise de perte marqué en fin novembre — correspondant à une phase de capitulation — les pertes réalisées par les STH ont progressivement diminué, jusqu’à devenir quasi nulles aujourd’hui.

Ce ralentissement de la prise de perte suggère un épuisement progressif de la pression de vente, offrant au BTC un environnement plus propice à une reprise haussière dans les jours ou semaines à venir.

Si cet indicateur parvient à se maintenir durablement au-dessus de 1, les probabilités que la tendance baissière touche à sa fin augmenteraient significativement, ouvrant la voie à un nouveau test haussier du cours du BTC.

Figure 5 : Ratio SOPR

Comportement cyclique

Pour nuancer ces observations plutôt optimistes, prenons un peu de recul sur l’action de prix récente. Contre toute attente, le cours du BTC conserve un comportement cyclique remarquablement régulier au cours des trois derniers cycles haussiers.

La dimension temporelle semble jouer un rôle clé dans le développement des cycles haussiers et baissiers du BTC entre 2017 et 2025.

En effet, le temps écoulé entre un halving et le sommet cyclique qui lui succède coïncide de manière surprenante sur les trois derniers cycles, avec environ 520 jours post-halving nécessaires pour atteindre un nouveau sommet de marché.

Bien que ce phénomène puisse être perçu comme une simple coïncidence, la régularité observée mérite néanmoins d’être soulignée.

Au-delà de ces similitudes temporelles, une différence majeure apparaît en termes de performance : le cycle haussier actuel est le premier à afficher une hausse inférieure à +100 % après un halving.

Figure 6 : Performances du BTC depuis le halving

Un constat similaire s’applique au temps écoulé entre le point bas du cycle baissier précédent et le sommet du bull market qui lui succède. Historiquement, les cycles haussiers s’étendent sur 1 050 à 1 060 jours avant d’atteindre leurs sommets.

Là encore, une contraction notable des performances est observable entre les trois derniers cycles haussiers. Le marché actuel est le premier à enregistrer une performance inférieure à +1 000 % depuis le point bas du bear market précédent.

Si l’on se fie aux dynamiques observées lors des deux cycles précédents, le BTC pourrait désormais faire face à une période prolongée de tendance baissière avant d’atteindre un point bas aux alentours de novembre ou décembre 2026.

Figure 7 : Performances du BTC depuis le creux cyclique

Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

Alors que l’année 2026 débute, le cours du BTC tente une nouvelle fois de franchir le seuil clé des 95 000 $, tandis que des signaux encourageants émergent du côté des données on-chain et de la rotation du capital vers les actifs plus risqués.

Toutefois, si les dynamiques cycliques historiques venaient à se répéter, le marché pourrait encore traverser une phase de faiblesse prolongée avant de poser un nouveau point bas vers la fin de l’année 2026.

⌛ Quand acheter du BTC ?

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

