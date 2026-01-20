Les investisseurs vendent la hausse ? - Analyse on-chain du BTC avec Prof. Chaîne

Alors que le BTC tente d’établir une nouvelle poussée haussière, la dynamique à court terme demeure constructive mais fragile. La zone comprise entre 101 000 $ et 120 000 $ concentre une offre importante susceptible de freiner l’ascension du prix.

Tentative de reprise haussière

Alors que le cours du BTC tente activement de franchir la résistance des 95 000 $, il semble rencontrer certaines difficultés. En effet, plusieurs rejets ralentissent l’ascension de son prix, bien que la tendance générale demeure haussière à court terme.

Dans le même temps, des comportements de dépense notables se manifestent, suggérant que certains investisseurs choisissent de sortir du marché sans attendre davantage.

Cette pression de vente sera-t-elle suffisante pour entraver la reprise du BTC ?

Figure 1 : Cours quotidien du BTC

Objectifs de prix

Pour la première fois du cycle haussier 2023–2025, le cours du BTC évolue sous deux niveaux de prix clés :

le « Juste Prix », qui reflète le prix moyen d’achat des BTC non dormants ;

le prix moyen d’achat à court terme, correspondant au coût moyen des BTC accumulés récemment.

En passant sous ces seuils en novembre 2025, le BTC a mis un pied dans le territoire du bear market, avant de consolider au-dessus des 80 000 $.

L’enjeu actuel est de déterminer si le marché parviendra à franchir ces deux niveaux à la hausse afin de rétablir une tendance haussière saine, ou s’ils agiront comme des résistances capables de bloquer la reprise du BTC.

Figure 2 : Juste Prix et prix moyen d'achat à court terme

Grâce à l’URPD, qui recense tous les prix d’achat des BTC lors de leur dernier mouvement, il est possible de dresser une topographie précise de l’offre en circulation.

Cette métrique permet de mettre en lumière les zones où de nombreux BTC ont été accumulés ou distribués.

Actuellement, deux amas d’accumulation majeurs peuvent être identifiés :

entre 82 000 $ et 99 000 $, correspondant à la zone d’accumulation basse, formée après la correction d’avril–mai 2025 ;

entre 101 000 $ et 120 000 $, correspondant à la zone d’accumulation haute, formée en fin d’année 2025, piégeant les derniers entrants dans un état de perte latente les incitant à la prise de perte.

Il est à noter que le prix moyen d’achat à court terme et le « Juste Prix » se situent précisément à la frontière entre ces deux blocs d’offre.

Le cours du BTC devra franchir ces niveaux et réintégrer le cluster situé entre 101 000 $ et 120 000 $ afin de conserver un momentum haussier dans les semaines à venir.

Cependant, il est fortement probable que l’ascension du BTC à travers cet amas d’accumulation prenne du temps, cette zone représentant une offre potentielle où certains investisseurs chercheront à se délester de leurs avoirs, anticipant un scénario de dead cat bounce.

Figure 3 : Distribution de prix réalisés du BTC

Comportements de vente

Il est essentiel de souligner que ces comportements de vente potentiels se manifestent déjà depuis que le BTC tente de s’imposer au-dessus des 95 000 $, indiquant que certains investisseurs se séparent actuellement de leurs positions.

En effet, le STH-SOPR, indicateur de rentabilité des dépenses des investisseurs à court terme, a enregistré deux nouveaux pics de prise de profit, coïncidant avec les deux tentatives de poussée haussière du BTC observées au cours du mois de janvier.

Si le retour de cet indicateur au-dessus de 1 constitue un signal très constructif quant aux conditions psychologiques et financières des investisseurs à court terme, il indique également que chaque hausse récente a été exploitée pour sécuriser des profits rapides.

Figure 4 : Ratio SOPR des investisseurs à court terme

Un constat similaire peut être dressé du côté des investisseurs à long terme, dont la rentabilité des dépenses a également enregistré une nouvelle hausse en janvier.

Là encore, le comportement de prise de profit semble s’aligner sur les deux récentes poussées haussières du BTC.

Cela signifie que les investisseurs à long terme ont eux aussi profité de la dynamique actuelle pour alléger leurs positions, un signal qui ne reflète pas un niveau de confiance optimal.

Une véritable bataille semble ainsi se préparer dans les carnets d’ordres, opposant la pression d’achat à la prise de profit, afin de déterminer l’orientation de la tendance à court terme.

Figure 5 : Ratio SOPR des investisseurs à long terme

Afin d’illustrer ces propos, le modèle on-chain présenté ci-dessous agrège plusieurs données liées à la rentabilité et aux comportements de dépense des investisseurs afin d’identifier les périodes où la pression de vente s’intensifie (en rouge).

Deux signaux distincts de pression de vente significative peuvent être clairement observés : lors de la butée du BTC autour des 95 000 $, puis lors de sa tentative de franchissement.

Ces données confirment que des volumes de vente conséquents ont été exprimés à ces niveaux, contribuant au ralentissement de la tendance locale et à une correction du prix.

De tels comportements ont été observés à de nombreuses reprises par le passé et précèdent fréquemment des phases de consolidation, voire des corrections plus profondes.

Figure 6 : Modèle de détection de la pression de vente

Enfin, mentionnons les récentes liquidations de positions longues sur les marchés dérivés, qui ont également participé à la correction du BTC observée ces dernières heures.

De nombreuses liquidités long s’étant accumulées sous le prix depuis la mi-janvier, elles ont généré un excès de risque spéculatif dont la tendance haussière se serait volontiers passée.

Le marché semble actuellement chercher ces liquidités jusqu’aux alentours des 90 000 $, sous lesquels se trouve un amas de liquidités conséquent qu’il serait préférable, pour préserver un momentum haussier viable, d’éviter de revisiter.

Figure 7 : Seuil de liquidations sur les marchés futures du BTC

Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

Alors que le BTC tente de s’affranchir de la résistance clé des 95 000 $, la dynamique à court terme demeure constructive mais fragile.

Si la structure on-chain suggère un potentiel de reprise, les données montrent que chaque tentative haussière s’accompagne de prises de profit significatives, tant chez les investisseurs à court terme que chez les détenteurs de long terme.

La zone comprise entre 101 000 $ et 120 000 $ constitue désormais un obstacle majeur, concentrant une offre importante susceptible de freiner l’ascension du prix.

À court terme, l’équilibre entre pression d’achat et comportements de vente sera déterminant : soit le marché parvient à absorber cette offre et à relancer un momentum haussier durable, soit une phase de consolidation, voire de correction plus profonde, pourrait prendre le dessus.

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

