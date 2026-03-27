BNP Paribas lance les ETN Bitcoin et Ether pour ses clients français

La BNP Paribas élargit son offre boursière en proposant à ses clients particuliers français 6 nouveaux ETN indexés sur le Bitcoin et l’Ether. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de la banque visant à répondre à l’intérêt croissant de ses clients pour les cryptomonnaies. Mais jusqu’où faire confiance à l’intermédiaire qui les émet ?

La BNP élargit son offre Bourse aux ETN cryptos

Dans un communiqué de presse, la banque française BNP Paribas annonce élargir son offre Bourse aux Exchange Traded Notes (ETN) cryptomonnaies.

Le leader européen semble vouloir s'inscrire durablement dans le secteur des cryptos. Effectivement, en février dernier la BNP annonçait expérimenter la tokenisation sur la blockchain Ethereum.

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Dans cette continuité, « la banque élargit son offre à 6 nouveaux ETN accessibles via un compte de titres et de manière autonome » décrit le communiqué. Plus concrètement, les clients particuliers français pourront désormais investir dans 6 ETN indexés sur le Bitcoin et l'Ether.

La banque explique vouloir répondre à l'intérêt croissant de ses clients et investisseurs pour le marché des cryptomonnaies.

À partir du 30 mars 2026, les clients français de la BNP et d'Hello bank! (filiale de BNP Paribas) pourront accéder à ces 6 ETN via un compte de titres. Puis progressivement, ces produits seront « mis à disposition des clients de BNP Paribas Wealth Management au-delà de la France ».

Ces produits seront donc disponibles à la souscription dans le cadre de la réglementation MIFID2. Cette directive européenne vise à protéger les investisseurs et rendre les marchés plus transparents.

Ce cadre oblige ainsi la BNP Paribas à vérifier que le produit est adapté au profil de l'investisseur demandeur et annoncer clairement les frais de gestion. La banque doit s'assurer que tous les risques encourus ont bien été compris.

Nous allons donc lui faciliter la tâche dans cette seconde partie de l'article.

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Qu'est-ce qu'un ETN et quels sont les risques encourus ?

Mais alors qu'est-ce qu'un ETN ? Ce dernier fait partie de la grande famille des Exchange Traded Products (ETP). Ce terme regroupe l'ensemble des produits cotés en Bourse ayant pour objectif de répliquer les performances d'un actif ou d'un panier d'actifs.

Ainsi, lorsque vous achetez un ETN, vous prêtez de l'argent à un émetteur qui s'engage en retour à vous verser les performances équivalentes à l'actif dont il est question.

À la différence d'un ETF, avec un ETN, l'intermédiaire n'a aucune obligation de détenir l'actif répliqué. Dans le premier cas, que le mode de réplication soit physique ou synthétique, il y a des actifs dans la balance.

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Pour être plus clair, un ETN est en quelque sorte un instrument de dette structuré reposant sur un engagement contractuel avec un intermédiaire de confiance. Ce titre de créance vous expose donc au risque de défaut de l'émetteur.

Le communiqué explique seulement que « ces titres sont émis par des gestionnaires d’actifs reconnus, sélectionnés par BNP Paribas pour leur solidité et leurs dispositifs de gestion des risques ».

In fine, il faut bien comprendre qu'à travers ce produit vous n'avez pas la détention et encore moins la possession de vos BTC. Il est donc crucial de questionner le poids de la confiance que vous placez dans la capacité de l'intermédiaire à honorer sa parole.

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Source : Communiqué de presse

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