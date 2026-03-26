Le 25 mars 2026, Franklin Templeton et Ondo Finance ont annoncé la tokenisation de cinq ETF accessibles directement depuis un wallet crypto, sans compte de courtage. Les produits couvrent les actions américaines, les obligations high yield et l'or. Ils sont disponibles pour l'instant hors des États-Unis.

Des ETF sans intermédiaire, directement dans votre wallet

On a eu des ETF adossés à des cryptomonnaies comme le Bitcoin ou l'Ether... on a maintenant l'inverse : des ETF tokenisés. En effet, la finance traditionnelle vient de faire un pas de plus vers la blockchain : Franklin Templeton, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde avec 1 700 milliards de dollars sous gestion, vient d'annoncer un partenariat avec Ondo Finance pour tokeniser cinq de ses ETF.

Quel avantage à tokeniser un ETF, vous demanderez ? C'est le même avantage pour tout produit tokenisé : ils deviennent négociables à n'importe quelle heure, depuis n'importe quel wallet crypto, sans passer par un courtier.

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Concrètement, Ondo rachète les parts des ETF Franklin Templeton, les loge dans un véhicule ad hoc, puis émet des tokens donnant accès aux rendements correspondants. L'investisseur ne détient pas les parts sous-jacentes... mais détient un droit sur leur performance. Ce mécanisme permet aux tokens d'être utilisés comme collatéral dans des protocoles DeFi, ce que des parts d'ETF classiques ne permettent pas.

Les cinq fonds couvrent des expositions variées : un ETF actions américaines orienté croissance (FFOG), un fonds large cap systématique (c'est-à-dire avec une gestion algorithmique) (FLQL), un ETF or (FGDL), un fonds obligataire high yield (obligations moins bien notées, mais à haut rendement) (FLHY) et un ETF à dividendes (INCE). La liquidité sera assurée par les market makers d'Ondo, y compris en dehors des horaires d'ouverture des marchés traditionnels.

« On peut voir ça comme un nouveau canal de distribution », résume Sandy Kaul, responsable de l'innovation chez Franklin Templeton.

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Les ETF tokenisés bientôt accessibles en Europe

Ces produits sont d'abord déployés en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Et les États-Unis ? Cela dépendra de la réglementation, qui a encore besoin d'être clarifiée concernant la distribution de fonds enregistrés via la blockchain ; car la SEC n'a pas encore tranché cette zone grise. Ian De Bode, président d'Ondo Finance, ne cache pas son impatience : « C'est un domaine où les États-Unis risquent de se faire dépasser par d'autres juridictions. »

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Il faut savoir que la capitalisation totale des actifs réels tokenisés (RWA) a progressé de 360 % depuis 2025 pour atteindre 26,5 milliards de dollars selon rwa.xyz. Ondo revendique 2,7 milliards de dollars de tokens en circulation et 12 milliards de dollars de volume cumulé depuis septembre 2025, avec plus de 250 actions et ETF listés sur Ethereum, Solana et BNB Chain.

Et plusieurs grandes institutions bougent dans le même sens en ce moment. En février 2026, WisdomTree a obtenu le feu vert de la SEC pour son fonds monétaire tokenisé WTGXX, négociable en intraday à un dollar fixe.

Source : Bloomberg

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