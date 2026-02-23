BNP Paribas tokenise un fonds monétaire sur la blockchain Ethereum

Alors que la tokenisation prend de l'essor, BNP Paribas a utilisé la blockchain Ethereum (ETH) pour hybrider l'un de ses fonds monétaires. Regardons cette initiative de plus près.

le 23 février 2026 à 11:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

BNP Paribas tokenise un fonds monétaire sur la blockchain Ethereum
Test logo

Ethereum

1915.9$

Notre fiche

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Kraken

BNP Paribas expérimente la tokenisation sur Ethereum

De plus en plus, nous revenons sur tel ou tel géant bancaire menant des expérimentations sur la blockchain. BNP Paribas fait d'ailleurs partie de ces noms, qui reviennent régulièrement dans l'actualité de la tokenisation.

Ainsi, la banque a annoncé vendredi avoir conclu l'émission de parts tokenisées d'un fonds monétaire français déjà existant. À présent, ce dernier prend une forme hybride, et ici, c'est la blockchain Ethereum (ETH) qui a été retenue pour cette opération.

Néanmoins, seuls les investisseurs autorisés peuvent acquérir des parts dudit fonds :

blockquote icon

Le projet a consisté en l'émission d'une catégorie de parts tokenisées du fonds monétaire de BNP Paribas Asset Management sur le réseau public Ethereum via la plateforme AssetFoundry™ de BNP Paribas. Ces parts tokenisées sont émises selon un modèle d'accès restreint, limitant leur détention et leur transfert aux participants éligibles et autorisés, conformément à la réglementation en vigueur.

🧑‍🏫 Qu'est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

Cette expérimentation s'est faite en interne au sein du groupe, où la branche BNP Paribas Asset Management a agi en tant qu'émetteur, tandis que BNP Paribas Securities Services a opéré comme agent de transfert, notamment via la configuration du wallet et de la garde de sa clé privée.

Julien Clausse, le responsable d'AssetFoundry de BNP Paribas, a vanté les mérites de sa plateforme :

blockquote icon

La plateforme AssetFoundry™ de BNP Paribas offre des fonctionnalités clés pour les actifs numériques, de la tokenisation à la connectivité réseau en passant par les fonctionnalités liées aux portefeuilles numériques, le tout dans un environnement contrôlé. Cette initiative nous permet de mieux appréhender les implications opérationnelles et de gouvernance de la tokenisation pour les fonds monétaires.

👉 À lire également — Pourquoi les banques veulent-elles tuer les rendements des stablecoins ?

Alors que les explorations des banques se sont souvent faites sur des blockchains privées, nous observons de plus en plus une migration vers des réseaux publics, à commencer par Ethereum. Il s'agira donc d'observer dans le temps si cette tendance se poursuit, étant donné que le sujet d'aujourd'hui montre qu'il est possible de combiner décentralisation et accès permissionné grâce à la programmation des smart contracts.

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : Communiqué de presse 

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2377 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Ethereum

Voir plus
Tout voir
Test logo

ETH

Ethereum

-3.11%

1915.93$

Notre fiche explicative sur

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Le PDG de Coinbase s'exprime sur l'avenir du marché crypto : Récap de la nuit du 19 au 20 février 2026

Le PDG de Coinbase s'exprime sur l'avenir du marché crypto : Récap de la nuit du 19 au 20 février 2026

 Bitcoin (BTC) à 1 million de dollars ? Eric Trump n’a « jamais été plus bullish »

Bitcoin (BTC) à 1 million de dollars ? Eric Trump n’a « jamais été plus bullish »

 Coinbase permet aux détenteurs de tokens XRP, ADA, LTC et DOGE d'emprunter jusqu'à 100 000 dollars en USDC

Coinbase permet aux détenteurs de tokens XRP, ADA, LTC et DOGE d'emprunter jusqu'à 100 000 dollars en USDC

 10 bonnes raisons d'adopter Bitcoin sans penser à la spéculation

10 bonnes raisons d'adopter Bitcoin sans penser à la spéculation