BNP Paribas tokenise un fonds monétaire sur la blockchain Ethereum

Alors que la tokenisation prend de l'essor, BNP Paribas a utilisé la blockchain Ethereum (ETH) pour hybrider l'un de ses fonds monétaires. Regardons cette initiative de plus près.

BNP Paribas expérimente la tokenisation sur Ethereum

De plus en plus, nous revenons sur tel ou tel géant bancaire menant des expérimentations sur la blockchain. BNP Paribas fait d'ailleurs partie de ces noms, qui reviennent régulièrement dans l'actualité de la tokenisation.

Ainsi, la banque a annoncé vendredi avoir conclu l'émission de parts tokenisées d'un fonds monétaire français déjà existant. À présent, ce dernier prend une forme hybride, et ici, c'est la blockchain Ethereum (ETH) qui a été retenue pour cette opération.

Néanmoins, seuls les investisseurs autorisés peuvent acquérir des parts dudit fonds :

Le projet a consisté en l'émission d'une catégorie de parts tokenisées du fonds monétaire de BNP Paribas Asset Management sur le réseau public Ethereum via la plateforme AssetFoundry™ de BNP Paribas. Ces parts tokenisées sont émises selon un modèle d'accès restreint, limitant leur détention et leur transfert aux participants éligibles et autorisés, conformément à la réglementation en vigueur.

Cette expérimentation s'est faite en interne au sein du groupe, où la branche BNP Paribas Asset Management a agi en tant qu'émetteur, tandis que BNP Paribas Securities Services a opéré comme agent de transfert, notamment via la configuration du wallet et de la garde de sa clé privée.

Julien Clausse, le responsable d'AssetFoundry de BNP Paribas, a vanté les mérites de sa plateforme :

La plateforme AssetFoundry™ de BNP Paribas offre des fonctionnalités clés pour les actifs numériques, de la tokenisation à la connectivité réseau en passant par les fonctionnalités liées aux portefeuilles numériques, le tout dans un environnement contrôlé. Cette initiative nous permet de mieux appréhender les implications opérationnelles et de gouvernance de la tokenisation pour les fonds monétaires.

Alors que les explorations des banques se sont souvent faites sur des blockchains privées, nous observons de plus en plus une migration vers des réseaux publics, à commencer par Ethereum. Il s'agira donc d'observer dans le temps si cette tendance se poursuit, étant donné que le sujet d'aujourd'hui montre qu'il est possible de combiner décentralisation et accès permissionné grâce à la programmation des smart contracts.

