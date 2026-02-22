Pourquoi les banques veulent-elles tuer les rendements des stablecoins ?

Pendant plusieurs années, les stablecoins ont été boudés par les investisseurs crypto. Considérés comme de simples tokens adossés à des monnaies fiduciaires, destinés aux paiements et aux échanges, ils ne connaissaient pas l'engouement qu'on leur connaît en 2026. Dans ce dossier, on décrypte le débat en cours à Washington entre les banques et les entreprises du secteur crypto concernant les rendements des stablecoins.

La Maison Blanche tente tant bien que mal de finaliser le projet de loi tant attendu sur la structure du marché crypto. Celui-ci connaît plusieurs blocages depuis le début de l'année, suite à des négociations qui n'ont pas abouti quant à la possibilité pour les stablecoins de générer ou non des rendements pour leurs détenteurs.

Les banques traditionnelles et les entreprises du secteur crypto se livrent alors un véritable bras de fer concernant ce sujet. D'un côté, les banques font pression sur les législateurs pour interdire les intérêts sur les stablecoins et de l'autre, les entreprises du secteur affirment que les rendements sont essentiels à l'innovation et à l'adoption des stablecoins.

Le rendement des stablecoins, un élément essentiel du secteur crypto

La plupart des entreprises crypto estiment que le rendement des stablecoins est un véritable atout pour l'innovation du secteur financier. En effet, Coinbase par exemple, verse actuellement dans le cadre d'un partenariat avec Circle 3,5 % d'intérêts par an à certains utilisateurs sur leurs soldes en USDC.

C'est d'ailleurs pour cela que lorsque la dernière version du projet de loi crypto avait été présentée à Washington, incluant une interdiction des rendements des stablecoins, que Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, a publiquement retiré son soutien sur X :

After reviewing the Senate Banking draft text over the last 48hrs, Coinbase unfortunately can’t support the bill as written. There are too many issues, including: - A defacto ban on tokenized equities

- DeFi prohibitions, giving the government unlimited access to your financial… — Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 14, 2026

Il avait alors expliqué qu'il y avait trop de problèmes dans la version de janvier et que ce texte serait pire que la situation actuelle. Il faut bien comprendre que pour le secteur crypto, les rendements en stablecoins offrent des avantages à ne pas négliger.

Dans un premier temps, c'est un moyen pour les utilisateurs de bénéficier des intérêts générés par les actifs dits sûrs comme les bons du Trésor américain, une alternative compétitive face aux faibles rendements des banques traditionnelles.

Dans un second temps, les revenus générés par les émetteurs de stablecoins permettent le développement du secteur, aidant les plateformes à bâtir de nouveaux modèles économiques durables pour la finance de demain.

De plus, les investisseurs crypto assurent que la technologie rend ces rendements plus transparents, ce qui pourrait améliorer l'efficacité plutôt que de nuire à la stabilité.

Il est vrai que les banques traditionnelles ne font que défendre leur privilège qui est de percevoir des intérêts sur les fonds de leurs clients sans leur reverser une part comme le font les stablecoins.

L'alliance surprise de Tether avec les banques

S'il y a un acteur qui a bien caché son rôle dans cette histoire, c'est bien Tether, à l'origine de l'USDT. Le plus puissant émetteur de stablecoin au monde prend le parti du lobby bancaire, aussi étonnant que cela puisse paraître.

Selon la newsletter de Brogan Law , Tether apporterait son soutien au projet de loi concernant la crypto aux États-Unis, notamment sur la partie de l'interdiction des rendements des stablecoins.

Des sources auraient alors indiqué à la newsletter que Tether avait rencontré des sénateurs après les critiques publiques d'Armstrong à l'égard du projet de loi. Le PDG de Tether, Paolo Ardoino avait alors déclaré :

Nous ne prenons pas position sur la question. Tether ne verse pas de rendement. Nous n'avons donc pas vraiment d'intérêt direct dans ce combat.

Le positionnement de Tether crée un véritable schisme au sein de l'écosystème crypto. En effet, alors que Coinbase défend de pied ferme l'autorisation des rendements concernant les stablecoins, Tether, de son côté, soutient leur interdiction en lançant son nouveau stablecoin USAT conçu spécialement dans le cadre de la loi GENIUS Act.

Autrement dit, Tether confirme son positionnement du côté des banques traditionnelles en positionnant son nouveau produit comme étant compatible avec la réglementation.

Pour rappel, le Tether ne verse aucun rendement direct aux détenteurs de son stablecoin USDT et ne s'oppose pas à l'interdiction des rendements des autres stablecoins,ce qui pourrait mettre bel et bien des bâtons dans les roues à ses concurrents.

Que se passera-t-il si les banques gagnent ?

Selon un rapport du Bank Policy Institute , l'autorisation des rendements des stablecoins pourrait réduire les dépôts chez les banques. Cela pourrait également réduire le volume des prêts bancaires et augmenter le coût des emprunts.

Par conséquent, si celles-ci arrivent à imposer une interdiction stricte des rendements des stablecoins, les conséquences seront la fin de ces produits d'épargne outre-atlantique.

Les plateformes comme Coinbase seraient obligées de relocaliser leurs offres, privant les Américains d'un rendement sur les stablecoins.

En plus de cela, le lobby bancaire continuera de garder son monopole sur les comptes en dollars rémunérés, tout en bénéficiant des avantages des stablecoins en matière de paiement et de règlement.

En revanche, si le secteur crypto arrive à trouver un accord concernant ce projet de loi, un système hybride pourrait certainement émerger.

Dans ce scénario, les dépôts bancaires et les stablecoins rémunérés seraient en concurrence plus directe, ce qui pourrait contraindre les banques à partager une plus grande part des intérêts perçus avec les fonds de leurs clients.

Selon le Financial Times , Mark Palmer, directeur général de la société de services financiers Benchmark a déclaré que :

C'est un moment important non seulement pour les banques, mais aussi pour toute institution financière ou entreprise fintech qui a opéré dans un monde où les stablecoins n'ont pas été au premier plan jusqu'à présent. Les stablecoins bénéficient du soutien de l'administration actuelle et du secrétaire au Trésor, qui a déjà clairement indiqué qu'il s'attendait à une croissance massive dans ce domaine.

La bataille des rendements des stablecoins est loin d'être terminée.

D'un côté, les banques affirment que permettre aux stablecoins de verser des rendements fragiliserait le système bancaire.

De l'autre, les entreprises crypto, quant à elles, estiment que la suppression des rendements sur les stablecoins est un moyen pour les banques d'éliminer la concurrence. Le sénateur Tim Scott, président de la commission bancaire du Sénat, a alors déclaré sur Fox News que :

Les deux parties s'efforcent de trouver un compromis qui permette de maintenir l'innovation aux États-Unis.

Selon un article récent de Bloomberg , les négociations seraient toujours compliquées concernant ce sujet entre le secteur crypto et les banques, malgré des pistes de compromis envisageables sans qu'aucun accord n'ait encore été trouvé entre les deux parties.

Sincere thanks to the representatives from the crypto and banking industries who participated in today’s meeting on stablecoin rewards and yield. The discussion was constructive, fact-based, and, most importantly, solutions-oriented. Over the course of the past few months, we… — Patrick Witt (@patrickjwitt) February 2, 2026

Patrick Witt, de son côté, directeur exécutif du Conseil des conseillers présidentiels pour les actifs numériques, a remercié les deux parties sur X d'avoir participé à la dernière réunion qui s'est avérée constructive selon lui et est persuadé que les deux camps trouveront un accord.

Affaire à suivre.

