Tether s'oppose à Coinbase en soutenant l'interdiction du rendement sur les stablecoins

Les avancées réglementaires promises par l’administration Trump pour le marché des cryptomonnaies se heurtent actuellement à une opposition ferme de Coinbase sur la question des rendements appliqués aux stablecoins. Un combat au sein duquel le géant Tether vient d’affirmer son soutien aux banques, contre le lobby crypto américain.

Tether n’a « pas vraiment d’intérêt direct dans ce combat »

Il aurait été illusoire de croire que la mise en place d'une réglementation crypto favorable aux États-Unis ne rencontre pas de nombreuses oppositions, qu'elles soient purement partisanes ou plus simplement concurrentielles en lien à certains secteurs financiers spécifiques, comme par exemple - et sans grande surprise - les banques.

En cause : plusieurs points essentiels ajoutés par la commission bancaire du Sénat, impliquant notamment la responsabilité des développeurs de la finance décentralisée (DeFi) et une retenue éthique nécessaire imposée aux représentants du gouvernement dans leurs investissements crypto.

Toutefois, un seul véritable point semble cristalliser à lui seul toutes ces oppositions, avec la farouche volonté affichée par les banques communautaires américaines d'empêcher les émetteurs de stablecoins - ou les sociétés associées - de verser des rendements à leurs détenteurs.

De quoi pousser le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, Brian Armstrong, à retirer son soutien à ce projet de législation crypto. Une prise de position qui fait enrager la Maison-Blanche, et vis-à-vis de laquelle le CEO du géant Tether (USDT), Paolo Ardoino, vient de signifier une prise de distance stratégique.

Nous ne prenons pas position sur la question. Tether ne verse pas de rendement. Nous n’avons donc pas vraiment d’intérêt direct dans ce combat. Paolo Ardoino

Paolo Ardoino soutient l'interdiction du rendement sur les stablecoins

Mais la position de Tether semble aller plus loin que ce simple désintérêt apparent. En effet, une journaliste associée au service juridique spécialisé dans la crypto, Brogan Law, explique comment Paolo Ardoino aurait « rencontré certains membres du comité bancaire du Sénat depuis qu'Armstrong a publié son post explosif sur X pour dire qu'il soutient le projet de loi actuel, y compris la nouvelle interdiction du rendement ».

Dans ce contexte, le géant Tether a même signifié sa prise de distance explicite avec Coinbase - et du coup une bonne partie du lobby crypto américain - en expliquant aux sénateurs « qu'il n'est pas d'accord avec la décision d'Armstrong de rendre ce différend public ».

Autant dire que Paolo Ardoino doit jubiler, en voyant son concurrent direct Coinbase et son USDC se heurter à la mise en place d'une réglementation crypto américaine, qui avait déjà exclu d'office son stablecoin USDT du territoire des États-Unis depuis des mois, tout en devenant le grain de sable dans les rouages de la législation crypto de la Maison-Blanche.

L'occasion pour Paolo Ardoino de faire la promotion de son tout nouveau stablecoin USAT « made in America », officiellement lancé de manière très opportune en cette fin de mois de janvier. Un token réglementairement correct totalement adapté au GENIUS Act, développé en partenariat avec son actionnaire Cantor Fitzgerald, une banque américaine détentrice de 5 % des parts de l'entreprise.

Serait-ce l'occasion rêvée pour Tether de reconquérir le marché américain des stablecoins... sans rendements ?

