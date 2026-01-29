La Maison-Blanche va rencontrer les acteurs crypto et bancaires pour discuter de sa législation crypto

Promise pour début 2026, la législation américaine du marché crypto se heurte actuellement à quelques complications, au point d’avoir entraîné un report. Une situation face à laquelle la Maison-Blanche vient d’annoncer son intention de rencontrer les responsables crypto et bancaires concernés.

La Maison-Blanche tente de faire avancer sa législation crypto

Parmi les nombreuses promesses exprimées par Donald Trump au sujet des cryptomonnaies figure la mise en place d'un cadre réglementaire adapté et favorable au développement de leur marché, afin de permettre aux États-Unis de s'imposer comme « la capitale mondiale de la crypto ».

Un dossier visiblement plus compliqué qu'il n'y paraît, si l'on considère le récent report imposé par la commission bancaire du Sénat suite à certaines modifications - sur des sujets sensibles comme la confidentialité et la finance décentralisée (DeFi) - largement critiquées par les acteurs crypto, au point de les motiver à retirer leur soutien initial.

Une situation jugée inacceptable par l'administration Trump, bien décidée à faire passer ce texte coûte que coûte. Toutefois, une sorte de compromis semble se dessiner en cette fin de mois de janvier, suite à l'annonce d'une rencontre organisée à la Maison-Blanche par son département crypto, dirigé par Patrick Witt.

Il y aura un projet de loi sur la structure du marché crypto - la question n'est pas de savoir si, mais quand. Patrick Witt

Seront présents à cette table des négociations, les dirigeants des principaux acteurs crypto nationaux - comme Brian Armstrong de la plateforme Coinbase - ainsi que leurs opposants dans ce dossier, représentés par les responsables des principales institutions bancaires du pays.

Fait notable : cette discussion devrait rapidement dévier sur une problématique plus spécifiquement liée au GENIUS Act, déjà adoptée depuis juillet dernier.

Des rendements sur les stablecoins qui ne passent pas

Le blocage auquel fait actuellement face le projet de loi CLARITY Act semble reposer sur une opposition de la commission bancaire du Sénat qui concerne plus précisément les stablecoins, et le versement de rendements proposé à leurs détenteurs par des sociétés comme Coinbase avec l'USDC, ou encore PayPal et son PYUSD.

Une offre que le secteur bancaire américain considère comme contraire aux directives inscrites dans le GENIUS Act - à leur demande explicite - qui interdit aux émetteurs de stablecoins de verser ce genre de récompenses. Le problème ? Coinbase et PayPal contournent cette exigence en faisant appel à des entités tierces pour effectuer cette tâche.

Se dirige-t-on vers une interdiction pure et simple de ces rendements, afin de satisfaire les exigences des acteurs bancaires bien décidés à ne pas perdre les 500 milliards de dollars de dépôts annoncés ?

Un risque qu'il ne faudrait pas prendre, selon la CEO de la Blockchain Association, Summer Mersinger, au risque de voir les États-Unis perdre leur position de leader dans le domaine.

Le Congrès a une occasion claire d'aller au-delà de ce moment et de fournir des règles de route durables et bipartisanes qui protègent les consommateurs, favorisent l'innovation responsable et garantissent que les États-Unis restent un leader mondial dans la prochaine génération de technologies financières. Summer Mersinger

