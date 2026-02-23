Une première en un an sur les ETF Bitcoin : 5 semaines négatives et 3,8 milliards de dollars de sorties

Dans le sillage du bear market, les ETF Bitcoin spot américains ont signé leur 5e semaine de baisse consécutive vendredi dernier. Après 3,8 milliards de dollars de sorties, nous faisons le point sur cette tendance.

Les ETF Bitcoin spot signent une 5e semaine de sorties consécutive

Tandis que le prix du Bitcoin (BTC) est retombé sous les 65 000 dollars au cours de la nuit, les marchés boursiers ont clôturé vendredi dernier par une nouvelle semaine où le cumul des entrées et sorties hebdomadaires s'affiche dans le négatif sur les ETF Bitcoin spot américains.

Ainsi, il s'agit là de la 5e semaine consécutive, ce qui n'avait pas été vu depuis l'année dernière entre février et mars 2025 :

Entrées et sorties hebdomadaires sur les ETF Bitcoin spot américains

Au total, la série actuelle porte donc sur 3,8 milliards de dollars de sorties cumulées. Cela en fait ainsi la 3e pire série de ces ETF pour le moment, alors que le record est de 5,4 milliards de dollars pour celle du 10 février au 14 mars 2025, suivi de 4,35 milliards de dollars pour la série de 4 semaines du 27 octobre au 21 novembre 2025.

Ces trois dernières semaines, les sorties sont restées mesurées, comprises entre 315 et 360 millions de dollars. Néanmoins, cette baisse lente et régulière appuie l'hypothèse du krach larvé à laquelle nous faisions référence ce matin en mentionnant la chute de 48 % du prix du BTC depuis son plus haut historique (ATH) à 126 000 dollars le 6 octobre dernier.

Pour leur part, ces ETF Bitcoin souffrent eux aussi d'une longue hémorragie. Après un ATH de valeur d'actifs sous gestion à 168 milliards de dollars le 8 octobre 2025, ces mêmes fonds ont désormais cédé environ 50 % pour arriver à 85,31 milliards de dollars.

Du côté des ETF Ethereum spot, nous constatons également une 5e semaine de sorties hebdomadaires, à raison d'un total de près de 1,4 milliard de dollars. Néanmoins le record en termes de durée est à attribuer à une série de 8 semaines consécutives, du 24 février au 17 avril 2025, où 910 millions de dollars de valeur d'actifs sous gestion avaient été effacés.

Concernant la série avec le plus de sorties, il faut remonter entre le 3 et le 21 novembre dernier, où ces 3 semaines avaient connu près de 1,74 milliard de dollars.

Pour l'heure, les séries hebdomadaires respectives sur les ETF Bitcoin et Ethereum ne sont pas encore terminées, et nous pourrons continuer de suivre le comportement des investisseurs américains régulièrement. En attendant, le prix du BTC est de 65 800 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en baisse de 3,25 % sur les dernières 24 heures, tandis que celui de l'ETH est de 1 885 dollars, en recul de 4,6 %.

Source : SoSoValue

