Les investisseurs américains désertent leur marché boursier à un rythme effréné

Depuis le début de l’année, les investisseurs américains semblent fuir leur marché boursier national à un rythme sans précédent depuis la crise financière de 2009. Plus de 50 milliards de dollars ont déjà pris la direction de certains marchés émergents, mais également de l’Europe et du Japon.

États-Unis : un marché boursier qui bascule de « buy America » à « bye America »

Les places boursières mondiales permettent de se positionner sur les actions de sociétés prometteuses ou les indices du moment, mais également de détecter la santé d'une économie nationale et l'état d'esprit de ses investisseurs. Et autant dire que la situation se complique du côté des États-Unis.

Un état des lieux mis en lumière par plusieurs acteurs emblématiques de la finance mondiale, comme le géant bancaire Bank of America qui indique dans son dernier rapport sur les gestionnaires de fonds de février que les investisseurs abandonnent les actions américaines pour se diriger vers les marchés émergents, avec une rapidité inégalée sur les 5 dernières années.

Depuis le début de l'année, 52 milliards de dollars ont quitté le marché actions américain, selon les données recueillies par la structure d'analyse LSEG/Lipper, soit un exode sans précédent sur cette période depuis la crise financière de 2009, dont le montant dépasse les 75 milliards de dollars sur les 6 derniers mois.

Comportement des indices boursiers depuis le début de l'année

Même le boom de l'IA au cours de l'année passée - à l'origine de records historiques pour le S&P 500 - ne semble plus pouvoir servir de rempart « face à l’approche imprévisible du président américain en matière de politique commerciale et diplomatique, ainsi que ses tentatives de remise en cause de l’indépendance de la Réserve fédérale ».

Résultat : les performances des géants de la tech s’essoufflent face à des marchés étrangers qui deviennent plus attractifs.

Un mouvement soutenu malgré l’affaiblissement du dollar face aux autres devises

Une situation d'autant plus symptomatique qu'elle intervient alors même que l’affaiblissement actuel du dollar rend les investissements à l’étranger plus coûteux pour les américains. Un signal fort d'une volonté de diversification rapide et soutenue en dehors des États-Unis confirmée par le responsable stratégie actions européennes et dérivés globaux pour le gestionnaire de fortune, UBS, Gerry Fowler.

J’ai eu de nombreuses discussions cette année avec notre division gestion de fortune aux États-Unis. Ils parlent tous d’investir davantage à l’étranger parce qu’à la fin de l’année, ils ont regardé la performance des marchés étrangers en dollars et se sont dit : « Wow, je passe à côté de quelque chose. » Gerry Fowler

Selon les données de LSEG/Lipper, les investisseurs américains ont donc débuté l'année 2026 en investissant plus de 25 milliards de dollars sur les marchés émergents, dont la Corée du Sud largement en tête (2,8 milliards de dollars d’entrées) et le Brésil (1,2 milliard).

Dans le même temps, ils seraient en quête d'entreprises industrielles traditionnelles et de « valeurs défensives » très présentes sur certains marchés comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse ou le Japon.

Source : Reuters

