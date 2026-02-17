Le gouvernement américain s'apprête à redistribuer environ 121 milliards de dollars à ses contribuables en 2026, selon le Joint Committee on Taxation. Cette somme se décompose en 91 milliards de remboursements fiscaux directs entre février et avril, et 30 milliards de réductions de prélèvements à la source étalés sur l'année. De quoi se poser la question : cela aura-t-il un effet sur les investissements ?

Où vont aller ces 121 milliards de dollars ?

Selon les données du Joint Committee on Taxation, l'administration de Donald Trump va redistribuer en 2026 environ 121 milliards de dollars supplémentaires aux contribuables américains (91 milliards de remboursements directs entre février et avril, et 30 milliards de réductions de prélèvements à la source).

Au 6 février 2026, 17 milliards avaient déjà été versés, avec un remboursement moyen de 2 290 dollars par foyer (+10,9% vs 2025). La Maison-Blanche table sur un gain moyen de 800 dollars par contribuable sur l'année.

Ce stimulus fiscal s'inscrit dans la stratégie « Run It Hot » de l'administration de Donald Trump, qui vise 5 à 6 % de croissance en 2026. En effet, une entrée d'argent qui représente parfois un mois de salaire pour certains ménages peut faire changer les choses. Et une augmentation de la consommation entraîne une augmentation de la croissance, de meilleurs résultats pour les entreprises… et donc, mécaniquement, devrait aussi être favorable aux marchés financiers. Mais les avis divergent sur l'impact de ce remboursement sur la consommation.

Certains pensent qu'il sera moins explosif que prévu. Le National Bureau of Economic Research établit que seulement 21 % des « tax refunds » seront rapidement dépensés. Pourquoi ? Car les ménages utilisent d'abord ces remboursements pour s'acquitter de dettes, de factures en retard, ou pour épargner.

Une chance pour le Bitcoin ?

Et justement, épargne dit aussi investissement. On peut penser que cette augmentation des remboursements fiscaux aux États-Unis aura un bel impact sur le Bitcoin, qui en a cruellement besoin d'ailleurs, avec son cours actuel toujours autour des 67 000 dollars. Et, en effet, en 2025, près d'un contribuable sur quatre prévoyait d'utiliser son remboursement pour acheter de la crypto. Mais le contexte 2026 est différent...

Pour rappel, entre son ATH d'octobre 2025 jusqu'au 1er janvier 2026, le Bitcoin a chuté de 126 000 à 88 000 dollars, soit plus de 29 %. On a vu des investisseurs massivement vendre leurs cryptos à perte pour réduire leur facture fiscale sur leurs gains boursiers.

Alors, avec le bear market actuel, au mieux 5 à 10 % de ces remboursements iront vers la crypto, contre 24 % en 2025. Résultat : entre 4,5 et 9 milliards de dollars pourraient débarquer au deuxième trimestre. À titre de comparaison, les ETF Bitcoin ont collecté 32 milliards sur toute l'année 2025.

Mais cette baisse des cryptos… pourrait aussi être un bon point d'entrée, selon certains. Plusieurs analystes identifient la zone 65 000-70 000 dollars comme une opportunité d'accumulation. L'analyse Bitcoin de Vincent Ganne parle ainsi de rebond à court terme avant la période d'accumulation. Mais le risque d'un bear market prolongé demeure. Si l'inflation repart, la Fed pourrait maintenir ses taux élevés.

