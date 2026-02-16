Bitcoin, un rebond technique possible à court terme ?

Cela fait maintenant 133 jours que le cours du bitcoin est entré dans sa séquence cyclique de marché baissier, l’étape corrective du fameux cycle de 4 ans. Le drawdown a atteint 52 % sur la séance du vendredi 26 février et le marché essaie de se stabiliser dans la zone des 65 000 / 70 000 dollars US. Peut-on envisager un dead cat bounce au stade actuel du bear market ?

En bear market, il y a des "dead cat bounces"

Il faut bien garder à l’esprit que tous les marchés baissiers cycliques du bitcoin se sont développés avec une alternance entre phases de chute verticale et rebond technique de type « dead cat bounce ». Au bout du bout, viendra une période de transition latérale, d’accumulation qui permettra ensuite à un nouveau cycle de bull run de voir le jour.

Mais nous n’en sommes pas là. Au stade actuel du bear market, selon le critère temporel, ce sont des rebonds techniques intermédiaires qui peuvent arriver. Le rebond dit « du chat mort » (dead cat bounce chez nos grands amis anglo-saxons) peut avoir lieu lorsque l’environnement technique est survendu à court terme et que certains forts supports ou dynamiques de corrélation peuvent agir ensemble à un instant T.

C’est justement le cas actuellement avec la mise en évidence d’un double support pour le marché à court terme :

Le cours du bitcoin se situe actuellement au contact de son coût de production moyen, historiquement ce fut une zone de fort support pour les prix ;

A cela s’ajoute le nouveau record historique de la liquidité mondiale M2 qui a un impact sur le BTC dans 80 % des cas, avec 3 mois d’écart en moyenne.

Le coût de production par bitcoin et le M2 mondial en soutien

Ce double facteur n’est pas anodin. D’un côté, le coût de production agit comme une sorte de plancher économique : lorsque le prix se rapproche trop fortement de cette zone, la pression vendeuse des mineurs tend à diminuer, certains acteurs coupant leurs machines les moins rentables. L’offre marginale se contracte alors, ce qui peut mécaniquement favoriser un rebond technique. Historiquement, ces zones ont souvent coïncidé avec des points bas intermédiaires, même en plein marché baissier.

De l’autre côté, la dynamique de la masse monétaire mondiale M2 constitue un indicateur avancé intéressant. Lorsque la liquidité globale progresse, les actifs risqués finissent généralement par en bénéficier avec un décalage temporel. Si la corrélation observée ces dernières années se maintient, l’expansion actuelle de M2 pourrait alimenter une reprise technique du bitcoin dans les semaines à venir. Attention toutefois : il s’agirait davantage d’un mouvement de respiration que d’un retournement structurel de tendance.

Techniquement, un rebond pourrait reconduire les prix vers des zones de résistance situées au-dessus des 75 000 puis 80 000 dollars US, là où se concentrent d’anciens supports devenus résistances et des niveaux de retracement classiques. Ce type de mouvement, rapide et alimenté par des rachats de positions vendeuses, correspondrait parfaitement au schéma d’un dead cat bounce mais pas plus que cela au stade actuel.

Tant que la structure de sommets et de creux descendants n’est pas invalidée en unité de temps hebdomadaire, le BTC reste dans un bear market cyclique. Un bear market ne se termine pas en ligne droite, mais par un long processus d’érosion, de capitulation puis d'accumulation. Pour l’heure, le marché semble davantage chercher un point d’équilibre temporaire qu’un véritable point bas définitif qui devrait arriver plus tard cette année 2026.

