Le teneur de marché GSR lance un ETF crypto basé sur le Bitcoin, Ethereum et Solana

La société partenaire des marchés de capitaux crypto GSR vient d’annoncer le lancement d’un fonds négocié en bourse basé sur le Bitcoin, Ethereum et Solana. Un ETF Crypto Core3 qui reflète sa vision du marché, avec une exposition de seulement 7 % au BTC.

le 23 avril 2026 à 16:00.

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Hugh Bernard

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GSR annonce le lancement de l'ETF Crypto Core3 (BESO)

Alors que le Bitcoin semble enfin confirmer son retour au-dessus des 75 000 dollars, le marché des cryptomonnaies donne quelques signes positifs de stabilisation, avec la perpective récemment mise en lumière d'un possible short squeeze à court terme sur le cours du BTC.

Un contexte apparemment jugé favorable pour la société britannique « partenaire des marchés de capitaux crypto » GSR, afin d'accompagner le lancement de son tout premier fonds négocié en bourse dans le domaine, selon sa publication sur le réseau X datée du 22 avril. Nom de code : BESO.

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Nous lançons aujourd’hui l’ETF GSR Crypto Core3, BESO, désormais coté sur le Nasdaq. Il s’agit du premier ETF américain offrant une exposition au Bitcoin, à Ethereum et à Solana, avec des rendements de staking et une stratégie d’allocation dynamique.

GSR

Une nouvelle offre apportée au catalogue de ce market maker historique du marché crypto, dont l'objectif annoncé consiste à « répondre à la demande croissante d'accès liquide aux crypto-actifs », avec la société Framework Digital Advisors dans le rôle du conseiller en investissement.

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Un ETF qui privilégie (largement) Ethereum et Solana

Selon le communiqué de GSR, cet ETF vise à offrir « une exposition diversifiée aux deux thèmes dominants de la crypto », avec d'un côté le Bitcoin comme « actif macro largement négocié et détenu » et de l'autre Ethereum et Solana en tant que « blockchains layer 1 dominantes qui prennent en charge une gamme d'applications telles que les stablecoins et la tokenisation ».

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GSR a passé plus d'une décennie à construire des marchés crypto efficaces, et avec Core3, nous étendons cette expertise avec un produit accessible à un plus large éventail d'investisseurs. Notre stratégie ETF reflète notre compréhension approfondie de l'évolution de cette classe d'actifs.

Xin Song, PDG de GSR

📰 Dernières actualités sur le sujet - Goldman Sachs rejoint la course aux ETF Bitcoin

Une analyse approfondie du marché crypto qui prend toutefois une tournure assez insolite, si l'on en croit la répartition actuelle de ce fonds - en date du 22 avril - qui affiche une allocation inférieure à 7 % au BTC, alors que l'Ether représente plus de 51 % et Solana environ 41,5 %.

Pondération du portefeuille modèle Core3

Pondération du portefeuille modèle Core3

 

Un choix qui repose sur ce que GSR présente comme « une mise en avant des actifs présentant des signaux plus forts et plus stables, tout en préservant la diversification et un équilibre des risques au sein du portefeuille ».

Selon les données du Nasdaq, le BESO a enregistré un volume de 4,8 millions de dollars lors de son premier jour de cotation, avec un prix actuellement fixé à 26 dollars. Il facture des frais de gestion assez faibles, à hauteur de 1 %.

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Sources : Communiqué, Core3 portfolio

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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