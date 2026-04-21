Vers un short squeeze du Bitcoin à court terme ? L'analyse de Vincent Ganne

La domination actuelle des positions vendeuses à effet de levier augmente la probabilité d'un scénario de short squeeze à court terme sur le cours du Bitcoin. Découvrez l'analyse technique de Vincent Ganne sur la situation.

Bitcoin résiste à la situation géopolitique

Le prix du Bitcoin a largement surperformé les actifs risqués en bourse depuis le début des opérations militaires du 28 février dernier contre l'Iran. Le cours du bitcoin est en hausse de plus de 15%, soit une performance triple à celle du S&P 500 qui est pourtant revenu au niveau de son record historique.

Cette surperformance du BTC peut sembler surprenante, mais elle peut s'expliquer de manière assez simple. Le drawdown depuis le record historique établi le lundi 6 octobre dernier à 126 000 dollars était déjà de 50% avant le 28 février et bitcoin pourrait être dans une phase de transition latérale au sein de son marché baissier cyclique.

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C'est en tous cas le scénario de marché que semble vouloir jouer la majorité. En effet, le BTC est en train de reproduire une structure chartiste qu'il avait proposé entre les mois de novembre et janvier dernier, une formation de « bear flag » dont le marché était in fine sorti par le bas.

La structure graphique qui se construit depuis début février est visuellement proche et une majorité de traders a ouvert des positions à effet de levier dans le sens d'une résolution baissière.

Attention au risque de short squeeze à court terme sur le BTC

Mais c'est justement ici que le piège pourrait se situer. Certes, la structure graphique est assez similaire, mais il y a une différence énorme : le positionnement à effet de levier est diamétralement opposé. C'est l'enseignement des données de funding sur les contrats à terme perpétuels à effet de levier.

Dans le range construit entre novembre et janvier, les positions à l'achat écrasaient tout et elles ont été chassées dans le drop de février vers les 60 000 dollars. Mais dans le range en construction depuis février, ce sont les positions short à effet de levier qui dominent.

Il se pourrait donc que le marché connaisse d'abord un mouvement de short squeeze, de chasse aux stops de protection des vendeurs, avant de reprendre le cours du marché baissier cyclique.

Naturellement, cela va surtout dépendre de l'évolution à court terme de la situation géopolitique, mais d'un point de vue technique, un short squeeze vers 80 000 dollars est jouable du fait de la position archi-dominante actuelle des positions vendeuses à effet de levier.

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