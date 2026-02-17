Il faudra s'armer de patience avant de voir le Bitcoin repartir en tendance haussière

Le Bitcoin se trouve actuellement dans une situation compliquée, avec un prix qui oscille dangereusement sous le niveau des 70 000 dollars. Une tendance baissière qui pourrait bien être amenée à durer dans le temps, en particulier car l’économie reste paradoxalement assez stable.

Baisse du Bitcoin : « prendre du recul et faire preuve de patience »

Alors que le cours du Bitcoin évolue désormais sous le niveau des 70 000 dollars, les analystes restent plutôt prudents au sujet des perspectives à venir pour la plus populaire des cryptomonnaies, au point de s'interroger sur une capitulation qui pourrait intervenir aux environs des 55 000 dollars.

Un contexte de marché très clairement baissier qui pourrait s'installer dans la durée, selon les spécialistes en macroéconomie du compte « ecoinometrics » sur le réseau X, spécialisé dans les analyses structurelles du marché crypto.

En effet, le drawdown - baisse depuis son dernier sommet historique - actuellement affiché par le Bitcoin ne laisse que peu d'espoir de voir un retournement durable et important de son cours arriver dans un avenir proche, à ne pas confondre avec « quelques bonnes journées tout juste suffisantes pour vous rappeler ce que cela faisait autrefois ».

Une réalité largement confirmée par la situation actuelle du marché américain des ETF Bitcoin spot, dont l'activité actuellement très volatile se résume à une seule donnée essentielle : des flux nets cumulés sur les 10 derniers jours qui affichent « une demande agrégée négative » à l'origine d'une sortie cumulée de 18 000 BTC.

Les flux nets cumulés des ETF Bitcoin spot sur les 10 derniers jours restent négatifs

Tant que cette tendance ne s’inverse pas, la volatilité des flux n’est que du bruit. C’est pourquoi il faut ralentir, prendre du recul et faire preuve de patience dans ce marché baissier. Le point de retournement apparaîtra dans la dynamique globale de la demande, pas dans les fluctuations quotidiennes du prix. ecoinometrics

L’économie reste stable… et c’est bien le problème

La baisse de 50 % du cours du BTC depuis le mois d'octobre « n’a rien d’inhabituelle selon les standards du Bitcoin ». Toutefois, les analystes d'ecoinometrics ne manquent pas de rappeler que si « un drawdown dépasse la barre des 100 jours, l’histoire suggère que la reprise se mesure en mois — voire en années — et non pas en semaines ».

Bien évidemment, cette nouvelle baisse pourrait être différente. Mais parier sur ce genre de coup de poker - mentionné et espéré lors de chaque marché baissier - semble hasardeux face à un horizon temporel qui semble plus certainement parti pour s'allonger dans le temps lors de chaque cycle.

Tenter d’anticiper le point bas dans un régime de drawdown lent est généralement coûteux. Sans amélioration durable de la demande et de l’appétit global pour le risque, les rebonds ont peu de chances de durer — si toutefois il y en a.

Pourtant, les signaux envoyés par l'économie mondiale - et notamment américaine - semblent permettre d'écarter un scénario de récession immédiate, avec une demande des consommateurs stable et une urgence macroéconomique limitée en faveur d’un assouplissement de la politique monétaire.

Les ventes au détail continuent de suivre leur tendance d’expansion de long terme

De quoi permettre aux analystes d'ecoinometrics d'émettre une hypothèse provocatrice : « le problème n’est pas que l’économie soit affaiblie — c’est qu’elle ne l’est pas suffisamment ».

Source : ecoinometrics

