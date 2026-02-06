L'économie américaine est-elle en train de basculer en récession ?

Le modèle économique américain serait-il à bout de souffle ? De nombreux indicateurs laissent penser que la première puissance mondiale serait en train de basculer dans une période de récession. On fait le point…

États-Unis : licenciements records en ce début d'année

L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche marque très clairement un changement dans la gestion de l'économie américaine, qu'il s'agisse de ses dimensions intérieures ou extérieures, au point de le voir se féliciter il y a peu de l'importante baisse du dollar enclenchée depuis le début de son mandat.

Une situation à laquelle s'associe une dette américaine abyssale, désormais estimée à 38 500 milliards de dollars, soit - pour rendre ce chiffre plus concret - un endettement national estimé à environ 111 000 dollars par citoyen américain, qui implique le versement de 3 milliards de dollars d’intérêts par jour.

Dans ce contexte déjà compliqué, une nouvelle donnée vient de faire vaciller le peu de confiance qui restait encore à certains analystes : plus de 100 000 suppressions d’emplois ont été enregistrées pour le seul mois de janvier, soit un record qui n'avait plus été enregistré depuis 2009, en pleine période de récession.

Les licenciements de janvier atteignent un pic de 17 ans. Les employeurs américains ont annoncé 108 435 licenciements en janvier, en hausse de 205 % par rapport à décembre et le total de janvier le plus élevé depuis 2009, selon Challenger, Gray & Christmas. Walter Bloomberg

Pire mois de janvier pour les annonces de suppressions d’emplois depuis 2009

En première ligne de ces suppressions d'emploi se trouvent les géants UPS (30 000) et Amazon (16 000), dont l'action vient de dévissé de plus de 10 % suite à la publication de ses résultats du 4e trimestre de 2025.

Un total « particulièrement élevé pour un mois de janvier », selon un responsable de Challenger, Gray & Christmas, qui indique que « les employeurs sont peu optimistes quant aux perspectives pour 2026 ».

L'économie américaine entre en récession ?

Une vague de licenciements qu'il est possible de relier à la situation critique dans laquelle se trouvent de nombreuses entreprises technologiques, en grande difficulté pour honorer le paiement de leurs emprunts. Résultat : le taux de détresse des obligations tech atteint un niveau élevé qui n'avait plus été atteint depuis le 4e trimestre 2023, proche de 9,5 %.

En parallèle, le marché de l'immobilier ne trouve plus d'acheteurs. Un problème central, puisque ce secteur apparaît comme essentiel au maintien d'une économie solide. En effet, comme l'explique le compte X Crypto Rover, « quand l’immobilier ralentit, cela affecte la construction, les banques, le crédit et la confiance des consommateurs — tous des secteurs étroitement liés aux récessions ».

Dans ce contexte, une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) pourrait permettre de soulager ces tensions économiques. Une demande récurrente de Donald Trump qui a récemment conduit à un véritable harcèlement exercé à l'encontre de son président, Jerome Powell, au point de fragiliser la confiance des marchés vis-à-vis de l'indépendance nécessaire de cette institution. Et autant dire que l'arrivée annoncée de son remplaçant pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses sur ce sujet.

Enfin, l’écart de rendement entre les obligations américaines à 2 ans et à 10 ans affiche actuellement un niveau historiquement haut sur les 4 dernières années. Une situation connue sous le nom de « bear steepening » qui résulte d'une inflation persistante, d'une dette élevée et d'une perte de confiance généralisée.

Autant d'éléments qui apparaissent généralement comme les prémices d'une récession imminente.

Sources : Crypto Rover, Bloomberg

